Ayurveda é o nome dado à medicina tradicional indiana que, com mais de 5.000 anos, serviu de inspiração a todas as outras formas de medicina.

O Museu do Oriente dá a conhecer, em dois workshops temáticos, a aplicação do ayurveda ao quotidiano, através da alimentação e do uso de plantas medicinais e, numa oficina prática, a utilização das especiarias para os mais variados fins.

No dia 5 de março, o workshop de Especiarias aborda a sua história, rotas comerciais e usos tradicionais na farmacopeia e na culinária, bem como os constituintes químicos responsáveis pelas propriedades organolépticas das especiarias.

No final poderá levar consigo alguns exemplares das especiarias estudadas para que possa aplicar os conhecimentos adquiridos.

As principais aplicações e conceitos das Plantas Medicinais no Ayurveda são dadas a conhecer num workshop que se realiza no dia 19 de março, em formato online. A sessão aborda o ayurveda do ponto de vista teórico, com a análise de textos, nomeadamente, a obra de Garcia de Orta, e também, os conceitos ayurvédicos de sabor, qualidade, potência, entre outros.

A Introdução à Alimentação Ayurveda decorre em três sessões, de 29 a 31 de março, e pretende ensinar os participantes a identificarem o seu biótipo, para saberem quais os condimentos e alimentos que os equilibram e protegem de doenças. Pois, segundo o ayurveda, a sábia combinação de aromas, paladares e modos de confeção, ingredientes e atitude podem ser a chave da saúde, bem-estar e alegria.

A culinária ayurvédica recorre a pratos vegetarianos, ricos em especiarias, aromáticos, coloridos e apetitosos. Em todos eles devem estar presentes os diferentes sabores: amargo, doce, salgado, picante e adstringente.

No final terá a oportunidade de confecionar uma refeição completa que será partilhada entre todos.