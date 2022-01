A MINI acaba de lançar um número limitado de tejadilhos que são, literalmente, obras de arte e vão circular no topo dos modelos elétricos MINI Cooper SE.

Ana Humana, Fidel Évora, André da Loba e Tamara Alves são os quatro artistas nacionais que participam neste projeto. A partir das suas expressões artísticas individuais, responderam ao desafio da MINI, em parceria com a Underdogs, e criaram quatro obras únicas que, aplicadas aos tejadilhos destes MINI, vão levar a arte e a diversidade pelas ruas das cidades.

Ao todo há 100 tejadilhos disponíveis, 25 unidades de cada artista, para montagem nos MINI Cooper SE. Podem ser reservados online, através da plataforma da MINI. O valor inclui uma risografia igual ao tejadilho, assinada pelo artista. O lucro da iniciativa vai reverter para projetos de arte urbana em Portugal.

créditos: MINI

A iniciativa da MINI tem como mote “a diversidade une-nos” e reforça o design icónico e o caráter citadino da marca com obras de arte que promovem a diversidade. Estes tejadilhos vão poder figurar em novos ou já adquiridos MINI Cooper SE, o modelo 100% elétrico da marca que foi pensado para a mobilidade urbana de condução sustentável.

Este projeto é a mais recente iniciativa a nascer no seio da parceria MINI x Vhils Studio x Underdogs x Iminente, iniciada em 2021. Esta parceria assenta na criação de projetos em comum que visam contribuir para a melhoria da vida nas cidades, através da arte.

Esta mais recente aposta pretende ser um reflexo dos valores partilhados pelas diferentes entidades – diversidade, tolerância, igualdade, solidariedade, inclusão – e da forma como valorizam a arte, a cultura e os ambientes urbanos.

Os artistas

Ana Humana é ilustradora e designer. As suas criações inspiram-se no universo dos cartoons e das comics, retratando muitas vezes situações quotidianas, com um toque de humor e ironia.

André da Loba combina no seu trabalho a ilustração, a escultura, a animação e a escultura com um toque estilizado de formas e contornos e uma abordagem minimalista.

Fidel Évora é natural de Cabo Verde e na sua pintura procura criar diálogos que são, ou propositadamente ou acidentalmente, esquecidos, e que trazem à tona memórias importantes da identidade coletiva de hoje.

Tamara Alves é uma artista visual e ilustradora fascinada com a estética das ruas e o contexto urbano. As suas criações encontram inspiração num universo de figuras humanas e animais em interações com objetos e paisagem.