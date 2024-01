No ano em que celebra 80 anos de existência, o IKEA lança uma coleção marcada pela reinvenção de produtos clássicos e linhas icónicas. O design simples e funcional, juntamente com uma série de fortes contrastes cromáticos e estampados extravagantes, prometem dar uma nova vida às diferentes áreas da casa.

Poltrona giratória DYVLINGE (PVP: 199€); Mesa de apoio BAGGBODA (PVP: 69€) créditos: Divulgação

Em 2024, a marca de origens suecas, recupera novamente a poltrona giratória MILA, a mais vendida pela marca até à data, e atribui-lhe o nome de DYVLINGE (PVP: 199€). A base em aço cromado tem agora cinco pernas em vez de quatro, para minimizar o risco de queda, e o estofo foi substituído por desperdícios de espuma, mantendo o conforto proporcionado pelo assento baixo, macio e ligeiramente reclinado.

Criada por Karin Mobring e inspirada pelo movimento Bauhaus, a mesa de apoio BAGGBODA (PVP: 69€) foi apresentada no Catálogo de 1971 com o nome CROMI e revela um design simples, funcional e intemporal, sendo uma peça que se ajusta a todas as decorações e eras.

Capa ÄNGSFIBBLA (PVP: 5€) créditos: Divulgação

Este padrão extravagante foi criado por Sven Fristedt em 1971 com o nome de ALFI. Agora em tons de verde, preto e branco, o tecido ÄNGSFIBBLA (PVP: 5€) reinventa-se para dar às suas divisões um toque de cor e atrevimento.

A coleção Nytillverkad já está disponível para compra em loja e online. Conheça todos os artigos da linha aqui.