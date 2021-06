A exposição Play Cycle é dedicada às famílias e o objetivo é gerar consciência sobre a utilização e desperdício, e promover um consumo mais consciente e sustentável. Assim, é lançada uma pergunta às crianças e aos pais: como podem ajudar a salvar o nosso planeta?

Partindo dos vídeos do designer Rui Tomás e da artista e bióloga Ana Pêgo, já disponíveis online, para pensar em novas utilizações do papel e do plástico, vão acontecer dois ateliers artísticos presenciais e gratuitos que trabalham em torno destes materiais.

Fazer uma animação com objetos de plástico apanhados na praia ou um candeeiro com caixas de cartão, são os desafios lançados pelos dois artistas.

O atelier do Plástico, com da artista e bióloga marinha Ana Pêgo, será sábado dia 19 de junho, e o Atelier do Papel, com o designer Rui Tomás, no sábado dia 26 de junho.