O espaço dedicado às famílias volta a surpreender e apresenta a mais incrível diversão aquática da Europa: um novo complexo de piscinas ecológicas constituído por uma combinação de vários contentores.

A piscina mais alta está a 6 metros de altura e, para além de ser possível mergulhar, faz ainda o efeito de cascata sobre as restantes que, em diferentes níveis e posições se encontram todas ligadas.

Todas possuem aberturas transparentes (janelas) que permitem ao nadador poder mergulhar e observar a natureza em seu redor.

As dimensões dos contentores variam entre os 5 x 12 e os 2,4 x 12 metros. No total, o complexo ocupa 180 m2 e alberga 255 m3 de água.

Do projeto ao fabrico foram menos de dois meses, onde foram seguidos protocolos de qualidade e sustentabilidade, nos quais os materiais representam a sensação de uma nova era: tinta ecológica, iluminação LED de baixo consumo, paletes provenientes da reciclagem de plásticos dos oceanos, vidros de baixa emissividade entre outras inovações.

De forma a garantir diversão em segurança para todos, o acesso aos espaços de água é feito através de turnos de 2h, previamente reservados no dia do check in e mediante disponibilidade.

Caso a capacidade máxima não tenha sido atingida, o horário é possível de prolongar.