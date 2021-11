Até 20 de novembro vai decorrer o stock-off anual da QuartoSala em todas as lojas da marca: nos dois espaços do Príncipe Real, no coração de Lisboa, e na marginal, na loja de Paço de Arcos.

Veja aqui algumas das peças que vão estar disponíveis no stock-off:

Durante estes dias, a QuartoSala promove uma dinâmica com descontos que podem chegar aos 80% numa seleção de peças de decoração de prestigiadas marcas internacionais de Design de mobiliário e iluminação.

Para a QuartoSala esta é a oportunidade de deixar entrar o melhor design na vida das pessoas. Pedro d’Orey, sócio fundador da marca, afirma que “esta é sempre uma forma ‘feliz’ de renovar as lojas da QuartoSala, suscitando novas emoções no imaginário de quem que nos segue mais de perto. É a altura do ano em que nos tornarmos mais transversais e que conseguimos chegar a um maior número de pessoas”.

Moradas e horários QuartoSala QuartoSala – Top Brands+ Editions

Rua de O Século, 171

1200-434 Lisboa

Horário: 10h-19h

Sábado: 10h-18h QuartoSala- Design Brasileiro

Rua da Escola Politécnica, nº42

1200-096 Lisboa

Horário: 10h-19h

Sábado: 10h-18h QuartoSala – Design 360 + Projects

Praceta José Epifânio de Abreu, nº4

2770-094 Paço de Arcos/Lisboa

Horário: 10h-19h

Sábado: 10h-17h

Este é um momento aguardado por muitos clientes que habitualmente esperam por esta ocasião para equipar algumas áreas da casa ou para comprar aquela peça mais especial.

O stock-off da QuartoSala vai decorrer até dia 20 novembro, nos horários de funcionamento habituais das lojas da marca.