O Museu do Oriente reabre portas com um mês repleto de atividades, exposições e muitas novidades, em contagem decrescente para mais um aniversário (8 de maio). Até lá, todas as sextas-feiras, nas suas redes sociais, irá partilhar pormenores e curiosidades de algumas das principais peças das suas colecções.

O intenso programa de cursos e workshops mantém-se, por enquanto ainda em formato online, dando a conhecer, nos próximos dias, as origens, produção e tradições de uma bebida que une Oriente e Ocidente num Workshop de Chá; técnicas para melhorar a produtividade de quem estuda ou trabalha a partir de casa, com um Workshop de Feng Shui; e como conquistar a página em branco num Laboratório de Escrita Criativa, entre muitas outras atividades.

Agora que os museus já podem ser visitados presencialmente, o Museu do Oriente está também a preparar novas exposições para inaugurar ao longo do mês de maio podendo, entretanto, ser revisitadas A Ópera Chinesa e Teresa Cortez: um mundo lúdico à espreita.

créditos: Museu do Oriente

Os espetáculos estão também de regresso ao palco do Auditório do Museu do Oriente, já no dia 22 de abril, com As Guitarras Bem Temperadas, concerto pela dupla Khytar 12.6, que marca o regresso do ciclo Antena2 ao Museu do Oriente. Khythar 12.6 são Miguel Amaral (guitarra portuguesa) e Pedro Rodrigues (guitarra clássica), que se dedicam a interpretar clássicos de Bach em arranjos para guitarra. O programa inclui vários prelúdios do emblemático O Cravo Bem Temperado, num concerto de entrada gratuita.

Nesta contagem decrescente para o seu aniversário, durante as próximas as semanas o Museu do Oriente convida a conhecer curiosos pormenores sobre as peças mais emblemáticas das suas coleções, em breves vídeos que vão sendo partilhados nas redes sociais todas as sextas-feiras.

O Museu do Oriente está aberto de terça-feira a quinta, entre as 10.00 e as 18.00, sendo que, à sexta-feira, o horário prolonga-se até às 20.00, com entrada gratuita a partir das 18.00. Sábado e domingo, e em conformidade com as regras estabelecidas para os equipamentos culturais durante o período de desconfinamento, o Museu encerra às 13.00.

O Museu recebeu o Selo Clean & Safe para Museus, Palácios, Monumentos e Sítios Arqueológicos, atribuído pelo Turismo de Portugal em articulação com o Ministério da Cultura, às entidades que cumprem as recomendações da Direção-Geral da Saúde e asseguram o cumprimento dos requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo da COVID-19.