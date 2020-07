A Alemanha quer atrair (ainda) mais turistas nos próximos meses e os portugueses são um dos alvos preferenciais. A entidade que promove o país em Portugal e em Espanha aproveitou o início de um novo semestre para anunciar o lançamento de uma página no Facebook em português, para aumentar a divulgação deste destino turístico no mercado nacional. Nos últimos anos, este organismo tem vindo continuamente a reforçar a promoção do destino na imprensa e junto dos operadores turísticos.

A partir de agora, o contacto com os futuros visitantes passa também a poder ser feito por uma via mais direta. "As redes sociais são um elemento central da nossa estratégia digital e são ideais para a abordagem a potenciais viajantes à Alemanha. 90% dos portugueses com acesso à internet dispõe de uma conta no Facebook e utiliza esta rede para inspirar-se, para procurar informação ou recomendações de viagens", refere Ulrike Bohnet, diretora do Turismo da Alemanha para Portugal e Espanha.

"Com as diferentes opções de segmentação que o Facebook oferece, poderemos fazer um contacto com o cliente dirigido aos seus interesses temáticos, ao mostrar-lhes conteúdo específico", justifica ainda a responsável germânica. As dormidas na Alemanha provenientes de Portugal têm vindo a registar, nos últimos anos, um aumento contínuo e, em 2019, superaram mesmo a barreira das 500.000 dormidas. A maior parte dos turistas lusos aposta em city breaks, viagens de curta duração, que em média não ultrapassam os quatro dias. "A Alemanha tem uma excelente reputação de ser um destino de viagens seguro e versátil", sublinha.

"Por essa razão, o Turismo da Alemanha estima uma recuperação das dormidas dos portugueses a médio prazo, com um aumento do interesse no destino, após a crise causada pela pandemia mundial do coronavírus", refere ainda este organismo em comunicado de imprensa. A Alemanha é o terceiro maior mercado emissor de turistas a nível mundial, gerando cerca de 104 milhões de viagens. Tem uma quota de 8,3% do total da procura turística global. Os portugueses representam 1,4%.