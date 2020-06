Montpellier, no sul de França, é a nova rota da Transavia a partir do Porto. Após retomar as suas operações de/e para Nantes e Lyon esta segunda-feira, a companhia aérea que integra o grupo económico Air France-KLM e que até ao próximo dia 26 só opera em França e em Portugal, acaba de anunciar um novo destino. "É uma cidade com história, com uma extraordinária localização, com um estilo moderno e com belas praias", refere a companhia aérea low-cost, em comunicado de imprensa.

Com dois voos por semana em julho e em agosto e com tarifas a partir de 29 € por trajeto, a nova operação da companhia aérea, a única de baixo custo com uma base em Montpellier, facilita o acesso a Espiquette, a praia mais comprida da Europa e a Sète, localidade conhecida como a Veneza da Camarga, que fica apenas a 30 quilómetros do novo destino da Transavia e é acessível por comboio em apenas 16 minutos, com bilhetes a partir de 1 €, adquiridos online com antecedência.

Palavas-les-Flots e Carnon são outras das vilas piscatórias que a nova rota aproxima dos portugueses. "Este anúncio está naturalmente sujeito à evolução da atual situação sanitária", adverte, no entanto, a empresa em comunicado. "Este é um dos anúncios que nos deixa mais orgulhosos nestes tempos desafiantes, a abertura de uma rota totalmente nova entre o Porto e Montpellier, uma cidade particularmente cosmopolita", assume Nathalie Stubler, diretora-executiva da Transavia France.