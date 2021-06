"Quer seja para se juntar às reuniões online na praia, levar a família numa derradeira viagem pela estrada, ou aprender uma nova língua numa cidade favorita, os participantes podem fazer do mundo a sua casa. Pediremos que partilhem connosco as suas experiências para ajudar a informar futuras atualizações de produtos e inovações na plataforma, para melhor acomodar a vida nómada. A Airbnb cobrirá os custos de alojamento e providenciará uma mesada para o transporte durante o período de duração do programa", informa o gigante do alojamento local em comunicado.

De acordo com o Airbnb Report on Travel & Living, a percentagem de estadias de 28 dias ou mais na Airbnb aumentou 10% nas noites reservadas quando se compara 2019 com o 1º trimestre de 2021.

11% dos hóspedes que reservam estadias de longa duração em 2021 relataram viver um estilo de vida nómada, com 74% dos consumidores que questionámos em cinco países a manifestarem interesse em viver num outro lugar que não o local onde o seu empregador está sediado após o fim da pandemia.

Através deste programa, os participantes fornecerão uma visão do mundo real sobre caraterísticas, serviços, e a experiência de viver de forma nómada, que poderão ajudar a moldar o futuro da vida a longo prazo na Airbnb, incluindo:

Mudanças de produtos e recursos que poderiam ajudar a melhorar a experiência de viver através da Airbnb

Tipos ideais de alojamento para viajantes individuais ou grupos como famílias

Ligações a membros da comunidade local e empresas

Melhor compreensão dos benefícios financeiros em ser anfitrião enquanto se viaja

Desde famílias jovens a trabalhadores remotos, criativos, pais cujos filhos já saíram de casa, e mais, procuramos um conjunto diversificado de 12 pessoas que possam fazer parte do programa durante 12 meses consecutivos, de julho de 2021 a julho de 2022. A Airbnb ajudará com sugestões de alojamento, experiências locais e muito mais.

Os participantes que optarem por hospedar na sua residência principal através da Airbnb durante o programa poderão testar a experiência e oportunidade de se tornar anfitriões enquanto vivem como nómadas, ganhando potencialmente dinheiro extra enquanto viajam. É possível para qualquer pessoa que queira acolher e tirar partido da onda de viagens que se avizinha. Para novos anúncios que foram ativados e reservados no 1º trimestre de 2021, 50% receberam um pedido de reserva no prazo de quatro dias após a ativação, e a média anual de ganhos por anfitrião que tenha recebido pelo menos um convidado é de 9.600 dólares.

Os hóspedes de longa duração na Airbnb e viajantes a tempo inteiro, Debbie e Michael Campbell, conhecidos como The Senior Nomads, reformaram-se em 2013, venderam a sua casa e começaram a viajar pelo mundo ao ritmo de "um Airbnb de cada vez". Agora, oito anos depois, já viveram em mais de 270 alojamentos na Airbnb em 85 países. Prevêem viajar e viver em dez países em 2021.

Como se candidatar?

A partir de hoje, os interessados em embarcar na sua própria aventura nómada podem apresentar as suas candidaturas em www.airbnb.com/liveanywhere. Uma vez selecionados, os participantes começarão as suas viagens programando como viver em alojamentos na Airbnb com The Senior Nomads, com membros da equipa de investigação e produto da Airbnb e com peritos em Live Anywhere, como o jornalista itinerante Imani Bashir.

Os participantes devem ter 18 anos de idade ou mais. Cada participante será autorizado a trazer até três companheiros para fazer parte do programa.

O programa é de 12 meses consecutivos, de julho de 2021 a julho de 2022, 10 dos quais incluirão viagens e viver em alojamentos na Airbnb.

Para o ano que termina a 30 de abril de 2021.

As candidaturas para Live Anywhere on Airbnb estão agora abertas até 30 de junho de 2021. Os 12 participantes serão selecionados pelo painel de entrevistadores em julho, e começarão a viajar em setembro de 2021. Para mais informações, ver os Termos do Programa.