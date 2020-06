Férias com Ciência

As férias de Verão do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, estão de volta, numa edição com muitas aventuras, experiencias e segurança redobrada com muitas atividades ao ar livre.

As férias decorrem de 29 de junho a 11 de setembro e as opções são diárias, semanais e destinam-se a crianças dos 06 aos 12 anos.

https://www.pavconhecimento.pt/ferias-com-ciencia/

Oficinas de Férias de Verão

As oficinas de férias da Culturgest, Lisboa, decorrem, entre 29 de junho e 17 julho, nos jardins do edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos, com um programa muito diversificado, que inclui expressão dramática, musical, escrita, desenho, cenografia, pensamento e jardinagem.

Tendo lugar durante cinco manhãs ou cinco tardes, há atividades dedicadas a crianças entre os 07 e os 12 anos

https://www.culturgest.pt/pt/programacao/oficina-ferias-verao-2020/?public=6

Férias com Arte Online

Este ano, a atividade de Férias do Verão desenvolvida pela Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, transforma-se e ganha uma vida online. Durante uma semana, utiliza-se o desenho, a música, o teatro e tantas outras formas de expressão para dar asas à imaginação e, assim, materializar todos os sonhos. Estas atividades vão realizar-se em videoconferência, através da plataforma Zoom. Assim, todos os interessados em participar vão receber em casa uma encomenda com um kit que contém todos os materiais para esta viagem que vai permitir aos mais novos ser artista plástico, ator, músico e explorador da natureza durante uma semana.

Destinada a crianças dos 07 aos 12 anos, as oficinas decorrem de 06 a 17 de julho, durante a manhã.

https://www.ccb.pt/Default/pt/FabricaDasArtes/Programacao/Oficinas

Férias para viver o Alentejo

O Mundo Património – Educação Patrimonial lança umas férias campestres em regime residencial, no Alvito, e ao ar livre, as crianças vão experimentar “como se está” num ambiente rural e marcadamente alentejano: é a oportunidade de experimentarem as tradições rurais, desde os animais da região, ao maior lago artificial da Europa, entre jogos tradicionais do tempo dos avós, ateliers temáticos do campo, passear ao ar livre, pic-nics no meio do montado (à sombra de um sobreiro!), sem pressas, num ambiente de total segurança.

Para maiores de 06 anos, com opções de 3, 7 e 12 dias com opções para junho, julho e agosto.

https://www.mundopatrimonio.com/ferias-no-patrimonio-no-campo

Férias para descobrir Lisboa…

As Férias no Património, atividade promovida pelo Mundo Património – Educação Patrimonial oferecem um conjunto de visitas e ateliers variados, com o objetivo de aproximar crianças e jovens do património português! Dia-a-dia, as crianças visitam lugares únicos, numa viagem pelo tempo e pelo espaço, tendo por cenário o bairro de Campo de Ourique.

Para maiores de 04 anos, as opções semanas decorrem de 06 a 24 de julho.

https://www.mundopatrimonio.com/ferias-no-patrimonio-na-cidade

O Teatro Miguel Franco, em Leiria, apresenta o espetáculo de marionetas “O Pincipezinho”, numa adaptação do conto de Conto por Antoine de Saint-Exupéry, dia 28 de junho, às 11:00 e às 16:00.

https://www.facebook.com/pg/teatromfranco/events/