A noite mais assustadora do ano está de volta com a 10ª edição da FOX Horror Stories – Halloween Party. A festa tem data marcada para 31 de outubro, a partir das 23h00, no Pavilhão de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa.

Para além de muita animação, o mítico evento dos canais FOX conta também com música e a presença de Virgul, DJ Kamala, DJ Vasco Alves e Daniel Lima.

Na noite de 31 de outubro vai ser possível viver o espírito de Halloween ao máximo, com a animação tão característica deste evento, cumprindo todos as medidas de segurança definidas pela DGS. A entrada é sujeita a convite, disponível na página de Facebook da FOX.