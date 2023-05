Arte, design, comida, marcas inspiradoras e djs nacionais e internacionais, vão estar destaque na primeira edição deste ano do Sea Salt Collective, que acontece na Ericeira, nos dias 20 e 21 de maio, entre as 11h00 e as 22h00.

O evento vai ter como palco o La Barraque – o jardim do hotel You and Sea. Este ano, o evento contará com quatro edições ao longo do ano, a decorrer entre maio e dezembro, celebrando em cada uma os quatro elementos da natureza: maio - Terra, julho - Água, setembro - Ar e dezembro – Fogo, promovendo a cultura, arte e conhecimento à volta dessas temáticas. O foco é na sustentabilidade e na consciencialização ambiental.

Nesta 10ª edição, o Sea Salt Collective volta a ter cinema ao ar livre, que este ano acontece sábado e domingo, bem como um espaço destinado a marcas de moda, street food e o Little Fish Area, responsabilidade da Ilustradora Mariqosa e Caixa Voadora, espaço dedicado aos mais novos com atividades como, pintura, espetáculos musicais ou teatro.

Uma das apostas deste ano é a vertente musical com a presença da portuguesa Da Chick, a fechar o dia de sábado dia 20 de maio. Para mais informações sobre a programação, pode consultar a página de Instagram do evento.

O Sea Salt Collective é um evento fundado em 2021, organizado por Mariana Ricciardi, Patrícia e Joana Faustino, três mulheres que partilham as mesmas paixões: cultura, design, arte e cinema e que quiseram proporcionar à vila um espaço onde se celebra tudo o que a vida tem de melhor.