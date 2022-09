A festa começa com a abertura das lojas às 12h00 e, entre várias surpresas, vai ter um saxofonista a tocar e encher a Embaixada de música e boa disposição (entre as 14h00 e as 16h00), concertos demonstração do Real Fado, que celebra a tradição portuguesa com sessões de 15 minutos no Reservatório da Patriarcal (entre as 16h30 e as 18h30) e terminando a noite na Embaixada, com um concerto da DJ Poppy (entre as 19h00 e as 21h00), que promete encerrar a festa em grande.

Estando o número nove associado ao cor-de-rosa e o 9.º aniversário às bodas de cerâmica, além de muita animação, a Embaixada vai também ter inúmeras surpresas para os visitantes que usem uma peça cor-de-rosa e a celebração será também marcada pela parceria com a artista Anna Westerlund que produzirá as suas Antoinettes para esta celebração.

Há nove anos que a Embaixada é a casa de inúmeras marcas nacionais como a Castelbel, Latitid, A Indústria, HLC, Fairly Normal, Catarina Sampaio Soares Flores, Benedita Formosinho, Organii Cosmetics, Ecolã, Boa Safra, FV Concept Store, Chumeco, Etikway e Isto. Mas não só as marcas de moda compõem a Embaixada, para acompanhar as compras, a galeria conta também com a exposição “Welcome To Art”, que reúne coleções de artistas portugueses e com os restaurantes Atalho Real, Casa Cabana e o Gin Lovers Bar & Restaurante.

Para celebrar este evento a rigor, as marcas da Embaixada vão ter descontos especiais para todos os seus visitantes que vestirem uma peça cor-de-rosa.