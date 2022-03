Para o programa de Dia do Pai, o Vilalara Thalassa Resort sugere um dia para desfrutar e relaxar. Para começar, a sugestão do “Tratamento Especial Homem by Anne Semonin” (100 euros), inicia-se com uma esfoliação e massagem de relaxamento nas costas, seguidas de um facial personalizado com óleos essenciais e oligoelementos. Este tratamento específico para o homem tem a duração de 70 minutos.

Antes ou depois deste momento, os pais poderão juntar-se à família no Terrace Grill para um almoço servido à la carte, com oferta da refeição para as crianças até aos 12 anos de idade, com acompanhamento de dois adultos pagantes.

Antes de terminar o dia, e aproveitando que março é o mês dos citrinos no Vilalara Thalassa Resort, a sugestão passa por acompanhar as crianças até ao Koala Kids Club que organiza uma atividade para apanhar as sumarentas laranjas, tangerinas e limões que encontra nos jardins do resort.

Adicionalmente a estas propostas, o resort tem ainda disponíveis atividades que podem ser previamente agendadas e que incluem visita e prova de vinhos com produtor local (30 euros/pessoa) e caminhada com piquenique nos jardins (50 euros para três pessoas - dois adultos e uma criança).

Para a participação em qualquer das atividades é recomendada reserva prévia através do telefone 282 320 000 ou e-mail reservas@vilalararesort.com