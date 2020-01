Os Fins de Semana Gastronómicos dos Enamorados, que começam a 14 de fevereiro, proporcionam as melhores sugestões para uma refeição romântica.

Vários estabelecimentos de restauração do concelho vão apresentar propostas gastronómicas ou menus completos pensados especialmente para esta ocasião, utilizando sempre os produtos regionais de qualidade, aliados a outros de carácter mais inovador.

Se não tem oportunidade de celebrar no dia 14, os Fins de Semana Gastronómicos dos Enamorados, organizados pela Câmara Municipal de Palmela e Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, decorrem ainda nos dias 15, 16, 21, 22 e 23 de fevereiro.

Já de estômago reconfortado, continue a celebrar o São Valentim em Poceirão, em mais uma edição da já tradicional Noite de Serenatas.

A partir das 21h00, participe no percurso pelas ruas da aldeia (com início na Junta de Freguesia), ao som das serenatas do grupo “Sinfonias ao Luar”, e aprecie também a decoração das janelas a concurso para “A Janela Mais Bonita”.

A festa termina no Centro Cultural de Poceirão, onde poderá visitar mais uma edição da exposição “Lenços dos Namorados”. Organizada pela Câmara Municipal com o Movimento Associativo e a União das Freguesias de Poceirão e Marateca, a Noite de Serenatas conta ainda com a participação especial do grupo TELA - Teatro Estranhamente Louco e Absurdo.