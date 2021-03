“Alguém sabe onde está o Pedrito Coelho?”

Onde será que se meteu o maroto do Pedrito Coelho? Estará escondido atrás do arbusto a comer uma amora? Ou será que está no meio das alfaces, a petiscar? Será que é ele a pescar nos nenúfares? Se calhar está ali, a dormir no ninho. Uma história também para ouvir, num livro com a chancela da Bertrand Editora, repleto de abas para as crianças dos dois aos cinco anos jogarem às escondidas com o Pedrito Coelho e com os seus amigos, no mundo encantado de Beatrix Potter.

Beatrix Potter foi uma escritora e ilustradora inglesa, célebre pelos seus livros infantis. O Pedrito Coelho é a sua personagem mais conhecida, considerado a materialização imediata de noções como alegria, ternura e conforto. É um coelho de seis anos, um pouco traquina e desobediente, que vive com a sua mãe por baixo de um abeto enorme, numa toca escondida.

O livro tem um preço de venda de 9,90 euros (o livro chega aos escaparates a 8 de abril)

créditos: Bertrand Editora

“O meu urso grande, o meu urso pequeno e eu”

“O meu urso grande, o meu urso pequeno e eu” (editora Jacarandá) destinado a crianças dos quatro aos seis anos, conta com ilustrações de Rocio Bonilla, autora do bestseller “De que cor é um beijinho?”. Título que conta com 36 páginas repletas de ternura e valores de união e partilha.

Nesta narrativa, os pequenos leitores são transportados para o facto de ser bom ter um urso, mas ter dois é ainda melhor. O mesmo pensa a menina da história enquanto se prepara para um dia emocionante na neve, de mãos dadas com seus dois ursos. Juntos, descem de trenó montanha abaixo e encontrarão muitos amigos na floresta. Uma história emocionante sobre como o inverno pode ser acolhedor com a companhia certa.

O livro tem um preço de venda de 12,90 euros.

créditos: Jacarandá

“As Viagens de Gulliver”

Gulliver gosta muito de viajar por mar e de explorar terras desconhecidas. É assim que descobre lugares extraordinários, povoados por criaturas nunca vistas. Entre os pequeninos liliputianos e os gigantes de Brobdingnag, Gulliver vive aventuras incríveis e faz novos amigos. Um clássico livremente adaptado por Geronimo Stilton, destinado a pequenos leitores dos 7 aos 9 anos.

As “Viagens de Gulliver” (Editorial Presença), aqui num divertido clássico da literatura para os mais pequenos adaptado pelo famoso rato-editor Geronimo Stilton.

Obra cuja primeira edição data de 1726, foi o romance que inscreveu o nome de Jonathan Swift na História, sendo hoje considerado um clássico da literatura.

O livro tem um preço de venda de 12,90 euros.

créditos: Editorial Presença

“Escreve e apaga - atividades na quinta”

Um livro destinado a crianças em idade pré-escolar, a partir dos três anos, para desenvolver competências de cálculo, controlo da caneta e desenvolvimento da coordenação olho e mão (desenho sobre linhas pontilhadas, unir pontos, preenchimento de imagens, labirintos, jogos de diferenças). As páginas plastificadas de “Escreve e apaga - atividades na quinta” (edição Jacarandá) possibilitam o treino, escrevendo e apagando, até fazer corretamente.

O livro inclui um marcador apagável.

O livro tem um preço de venda de 9,95 euros.

créditos: Jacarandá

“Procura e descobre os animais”

Uma coleção de formato original e inteligente, para crianças dos quatro aos seis anos, para horas de brincadeira, enquanto a criança desenvolve a coordenação olho e mão e promove a concentração.

As 25 páginas plastificadas de “Procura e descobre os animais” (edição Jacarandá) permitem fazer e refazer vezes sem conta. Existem dez elementos escondidos em cada página, cinco separadores temáticos e soluções.

O livro inclui um marcador apagável.

O livro tem um preço de venda de 10,90 euros.

créditos: Jacarandá

“Animais da quinta - o meu primeiro livro puzzle” e “Animais de estimação - o meu primeiro livro puzzle”

O livro puzzle é um brinquedo para crianças até aos três anos que ensina e promove o treino da motricidade da coordenação e da resolução de problemas.

Com estes livros (edição Jacarandá), as crianças vão criar caras com cinco puzzles diferentes, cada um com duas peças - coloridas e de grandes dimensões. Ao mesmo tempo que fazem o puzzle, as crianças aprendem o nome de alguns animais de estimação e da quinta e de estimação.

Os livros têm um preço de venda de 7,90 euros.