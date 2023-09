1. Com vista ímpar sobre a cidade

No rooftop do Bairro Ato Hotel as bebidas refrescantes acompanham uma carta de refeições ligeiras e uma vista ímpar sobre a cidade. Situado no último piso do Bairro Alto Hotel, em Lisboa, o rooftop está de portas abertas a todos, hóspedes e comunidade local, e traz consigo uma paisagem que já conquistou fama internacional. A vista sobrevoa o casario irregular de Lisboa que desce colina abaixo até mergulhar nas águas do rio Tejo.

Ideal para desfrutar de um pôr-do-sol citadino e um serviço irrepreensível, o espaço aposta em refeições ligeiras. Além dos snacks, na carta destacam-se saladas (da qual é exemplo a salada de atum braseado, feijão verde e emulsão de azeitona verde ou a salada de rosbife de novilho, ovo Mollet e molho Caesar), sanduiches (sanduiche de centeio aberta com sapateira, agrião, crispy de porco e maionese de sambal) e sobremesas (como a mousse de chocolate e cremoso de vinho da Madeira), mas também ícones da pastelaria confecionados diariamente no piso térreo. A acompanhar estas propostas gastronómicas há ainda vinhos, cervejas, bebidas espirituosas e sumos naturais.

Rooftop - Bairro Alto Hotel, Praça Luís de Camões, 2, 1200-243 Lisboa

2. Entre o golfe e o Guincho

Com uma vista privilegiada sobre a serra e o mar, o restaurante Terraço, no The Oitavos, é o local perfeito para aproveitar os últimos dias de verão e desfrutar de refeições únicas num cenário idílico e apreciar um cocktail na companhia de amigos nas tardes solarengas. O Terraço encontra-se aberto nos meses de verão, entre as 12h00 e as 19h00, sujeito a marcação. Aqui, em ambiente descontraído e informal, ao ar livre, encontra pratos inspirados na cozinha portuguesa e mediterrânica. Para além da oferta gastronómica, o Terraço tem uma longa e variada lista de bebidas e cocktails perfeitos para acompanhar um final de tarde.

O The Oitavos é um hotel de luxo de cinco estrelas, contemporâneo, situado dentro do Parque Nacional Sintra Cascais. Projetado com linhas elegantes, está integrado no ambiente natural que o rodeia. Situado dentro da Quinta da Marinha, a propriedade possui um centro equestre, um health club e um racket club de topo, para além do campo de golfe Oitavos Dunes.

Terraço - The Oitavos, Rua de Oitavos, Quinta da Marinha, 2750-374 Cascais

3. Um Club com carta inspirada na cozida mediterrânica

O cheiro do mar e do pinhal convida-nos a querer permanecer longamente neste club com carta inspirada na cozida mediterrânica e cocktails de assinatura. No “Salicórnia” – um restaurante no Verdelago Resort com open kitchen, onde dá cartas o chef veneziano Marco Alban dois bares (interior e exterior) domina uma cozinha contemporânea, com forte inspiração local. Entre uma longa e variada seleção de pratos, encontram-se a fritura de peixe e marisco do dia, o lucioperca com cogumelos e espargos, o chambão de borrego, além de uma seleção de pizzas artesanais de fermentação lenta, que destacam os produtos da região. A carta contempla, ainda, momentos de partilha, como o pica-pau de polvo, a tradicional estopeta e muxama algarvia e o biqueirão albardado.

Para finalizar, nas sobremesas, aos amantes de doces não faltarão as opções plant based, como o arroz-doce confecionado com leite de amêndoa do Algarve e mel biológico local, entre outras. Já a oferta de cocktails é variada e vai desde as misturas mais exóticas aos sumos naturais. A música compõe o ambiente e a piscina infinita debruçada sobre a paisagem convida a um mergulho retemperador.

Verdelago Resort, Praia Verde Lago, 8950-411 Altura

4. Sobre um lago de água salgada

Inspirado na paisagem envolvente, a esplanada restaurante Makris On The Lake, no Domes Lake Algarve, pauta pela sua atmosfera requintada e tranquila, o que o torna o restaurante perfeito para desfrutar de um jantar romântico, com vista para o lago e espaços verdes circundantes.

É descrito pelo chef Petros Dimas como uma verdadeira “experiência gastronómica flutuante”. Utilizando ingredientes frescos, orgânicos e de origem local, o chef concebeu uma carta que honra as tradições mediterrânicas e onde os sabores portugueses se encontram com os gregos, resultando em pratos inovadores harmonizados com os melhores vinhos nacionais.

Não perca o Polvo Grelhado com aioli de batata, pickles de funcho do mar e texturas de beterraba, o Risotto aromatizado com tinta de choco e lula, ou os cortes premium como o Ribeye e a Picanha, que prometem fazer a delícia dos paladares mais exigentes. Para terminar, uma sobremesa que reinventa a tradição, o Arroz Doce Vegan de baunilha com lima, lascas de coco e sorbet de manga e maracujá.

Com acesso privilegiado à praia da Falésia, este icónico hotel de luxo com 192 quartos e suites, tem inspiração mediterrânica, à semelhança dos conceitos Domes Resorts. O hotel segue a linha do conceito de alta qualidade de vida dos Domes Resort, nas ilhas gregas, proporcionando uma experiência única para os viajantes mais exigentes que procuram espaço, privacidade, e uma ligação mais profunda à natureza, com tranquilidade e uma experiência ativa local.

5. Como na proa de um navio a navegar sobre o oceano

Para quem procura uma experiência única na pérola do Atlântico, o Allegro Madeira, hotel de quatro estrelas do grupo Barceló, totalmente remodelado, oferece uma vista panorâmica sobre o oceano, o melhor da gastronomia local e uma localização privilegiada a poucos minutos do centro do Funchal e da zona do Lido. É no topo deste edifício, que se encontra o Rooftop Bar 360, que convida a dar um mergulho na piscina e saborear a carta de cocktails, inspirada nos produtos regionais. A famosa Poncha, o vinho da Madeira ou as frutas locais, como o maracujá, são alguns dos protagonistas que vão deliciar os mais curiosos. O hotel só para adultos, conta com 124 quartos, alguns invadidos pela luz do Atlântico.

Para quem procura uma experiência única, tranquila e quer recarregar energias, é uma excelente opção. O hotel dispõe ainda de ginásio e um centro wellness que inclui sauna, banho turco e sala de massagens. O Barceló Hotel Group, divisão hoteleira do Grupo Barceló, é a 2ª cadeia em Espanha e uma das 30 maiores do mundo em número de quartos, tendo sido reconhecida como a 'Melhor empresa de gestão do mundo' na última edição dos World Travel Awards.

Barceló Funchal Oldtown, Rua da Alfândega 9, 9000-059 Funchal

6. Sobre os telhados do Funchal e vista para o Atlântico

É no topo deste edifício, com uma vista panorâmica sobre o Atlântico, que se localiza o rooftop e a piscina de água aquecida do Barceló Funchal Oldtown. A vista do B-Heaven é de cortar a respiração. As panorâmicas impressionantes da Sé Catedral ao centro histórico, do extremo da cidade ao oceano Atlântico.

Por seu turno, o edifício carateriza-se por uma reabilitação arquitetónica minuciosa, em que se recuperaram as fachadas e as lajes interiores de 6 edifícios do século XVII, e pela decoração de interiores inspirada no artesanato da ilha, que enaltece o património cultural da Madeira.

Seis edifícios do século XVII integram a infraestrutura do Barceló Funchal Oldtown, mantendo as suas fachadas originais e os seus antigos pavimentos interiores. Um destes edifícios foi a sede da fábrica Oliveira Bordados Enmaderienses, enquanto outro pertenceu à família Blandy’s, a pioneira do comércio de vinho da Madeira e, atualmente, uma das maiores produtoras mundiais do mesmo.

Os quartos renovados e os restaurantes do Barceló Funchal Oldtown contam com referências aos bordados e à cestaria em vime da ilha na sua decoração, além de integrarem outros materiais típicos da região em diversos espaços, conferindo um carácter mais autêntico e local a um hotel feito por e para a Madeira.

Allegro Madeira, Rua do Gorgulho 1, 9004-504, Funchal