Adega do Fogo, na Ilha do Pico

É a casa de férias perfeita para famílias ou grupos que pretendam uma estada com privacidade, conforto e o cenário da imponente montanha do Pico como anfitriã. Tudo acontece numa antiga destilaria, que agora tem seis quartos, uma cozinha equipada, uma infinity pool aquecida, e uma churrasqueira com forno a lenha e uma mesa debaixo da árvore. Mediante reserva, é possível ter música tradicional da ilha ao vivo, e uma cozinheira a preparar os mais típicos pratos picarotos.

créditos: Francisco Nogueira

Casa das Penhas Douradas, em Manteigas

Este chalet de montanha sofisticado e confortável é um convite para explorar a zona de Manteigas, e rumar aos pontos mais altos da Serra da Estrela. Com uma atmosfera muito acolhedora, faz-nos esquecer o frio lá fora — as lareiras das zonas comuns ajudam. A piscina interior aquecida tem vista direta para o jardim e acolhe miúdos e graúdos. A 1500 metros de altura, não há perturbação que ouse entrar.

Casa das Penhas Douradas créditos: divulgação

Casa de São Lourenço, em Manteigas

O projeto irmão (mais novo) da Casa das Penhas Douradas também tem no seu ADN a capacidade de ser um refúgio muito atrativo para os dias de inverno. Em 2021, a antiga Pousada de São Lourenço (que ainda guarda vestígios de outros tempos, nomeadamente no mobiliário da artista Maria Keil presente no hotel) ganhou o prémio Nacional de Turismo na categoria de Turismo Autêntico. Para o inverno há uma lareira com quatro frentes junto ao restaurante, de onde é sempre difícil sair. Falando em restaurante, os sabores da região e da época, pela mão do chef Manuel Figueira, também ajudam subir a temperatura.

créditos: António Magalhães Ramalho

Convento do Espinheiro, em Évora

Implantado num convento do século XV - onde já dormiram reis portugueses, o Convento do Espinheiro é uma paragem para se descansar uns dias longe da azáfama citadina e conviver com o charme da história e o encanto do campo alentejano. Até 31 de março, o hotel de cinco estrelas apresenta a proposta “Press Pause” com pacotes para uma escapadinha familiar, de modo a recarregar energias durante quatro ou sete noites. Na terça-feira de Carnaval há um Workshop de Azevias, para quem gosta de fazer doces tradicionais e prová-los a seguir.

créditos: Convento do Espinheiro

Martinhal Sagres

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, Diogo Schaefer, atleta de alta competição e treinador de padel do Lisbon Racket Centre, estará no Martinhal Sagres a coordenar várias clínicas de Padel num ambiente descontraído e divertido. É possível aproveitar o fim de semana do Carnaval para praticar um dos desportos do momento no cenário de Sagres, com acesso a uma variedade de instalações e serviços para famílias, que inclui piscinas aquecidas, kids club, restaurante e spa.

créditos: © Lee Downham 2012

Vidago Palace

Criado em torno das fontes termais e de uma das mais ricas águas alcalinas do mundo (com propriedades terapêuticas e curativas cientificamente comprovadas), o hotel que alberga um spa de tratamentos e bem-estar é uma viagem no tempo, e um destino para quem procura fugir ao quotidiano. Até 20 de março, a partir de 265 euros por pessoa em quarto duplo classic, é possível aceder a duas noites de alojamento que incluem pequeno-almoço, jantar (ementa de três pratos) para duas pessoas no restaurante Salão Nobre (sem bebidas), uma tábua com seleção de queijos e charcutaria e uma garrafa de vinho tinto no Lobby Bar, e ainda um desconto de 10% em tratamentos no Spa.