Realizado por Terry Guilliam, um dos fundadores do coletivo britânico ‘Monty Python’, do elenco principal fazem parte Adam Driver, Jonathan Pryce, e a atriz portuguesa Joana Ribeiro.

“O Homem que Matou Dom Quixote” é uma coprodução entre Espanha, França, Bélgica, Inglaterra e Portugal – em parceria com a Ukbar Filmes. As filmagens envolveram centenas de figurantes, com um custo de cerca 1,2 milhões de euros do orçamento total do filme, que ascendeu aos 16 milhões.

