Com o teletrabalho obrigatório e com o regresso ao confinamento, o tempo passado em casa é muito mais significativo.

Para muitos, trabalhar em casa pode significar uma menor prática de atividade física e mais dores no corpo, uma vez que nem todos têm espaços preparados para realizar as tarefas laborais a partir de casa, como uma secretária e uma cadeira apropriada.

Além disso, o regresso ao confinamento pode originar um aumento de ansiedade e desânimo nas pessoas.

Nesse sentido, o Urban Sports Club partilha algumas dicas para que consiga ter uma vida ativa em casa, de forma a não descurar a sua saúde, tanto física como mental.

1. Levantar cedo e cedo erguer

Primeiro que tudo, é essencial programar o despertador e levantar quando o mesmo tocar. Quando se está a trabalhar em casa, o comportamento deve ser igual a quando se vai para o escritório. Isso significa tomar banho, tomar o pequeno-almoço e vestir outra coisa que não as calças de fato-treino ou o pijama.

A razão para isto é que, se começar a trabalhar diretamente da cama, não se estará mentalmente tão preparado para o dia de trabalho como se seguir a rotina matinal comum. E também pode ser bastante embaraçoso quando estiver a fazer uma videochamada.

2. Criar o espaço ideal

Em dias de sol até pode ser benéfico ligar o portátil e começar a trabalhar na varanda. O único problema é o quão bem se consegue concentrar nesses locais e o tipo de problemas de postura que poderá ter como resultado.

A luz solar direta e o ruído não são exatamente propícios a uma boa concentração. As dores de costas também darão rapidamente o ar de sua graça se trabalhar deitado no sofá.

É por isso que deve procurar um local de trabalho tranquilo e isolado, com uma secretária e cadeira confortáveis (idealmente ergonómicas). Se não houver outra escolha, a mesa da sala de jantar também serve. O principal é que o espaço esteja arrumado e que a internet funcione.

3. Comer snacks saudáveis

O frigorífico está sempre a chamar? E os armários da cozinha também, especialmente quando estão cheios de comida nada saudável? Saúde e nutrição andam de mãos dadas e agora é especialmente importante comer bem e fortalecer o sistema imunitário.

Para evitar cair nesta armadilha, é melhor encher os armários com snacks saudáveis. Frutas, legumes, nozes ou doces de baixo teor calórico, como bolos de arroz, são permitidos.

De salientar que a hidratação ao longo do dia também é essencial, seja através de água ou chás sem açúcar.

4. Exercitar o corpo e a mente

O teletrabalho pode ser um verdadeiro desafio. Integrar uma aula de meditação no dia a dia pode ser ideal para sair da rotina agitada do dia a dia. Aceda a uma aula online em direto de meditação, de forma a ter um momento relaxante numa pausa no trabalho. O foco será recuperado e o dia de trabalho será ainda mais produtivo.

É igualmente importante continuar a praticar exercício físico, e não é por estar em casa que não poderá fazê-lo! As aulas online em direto oferecem vários tipos de atividades para se manter ativo - do yoga ao CrossFit, Pilates ou dança.

5. Utilizar bem o tempo

Querer dormir até tarde, tomar um café em paz e eventualmente começar a trabalhar? Não é uma boa ideia. O importante é manter o horário normal de trabalho. Caso contrário, de repente será hora do almoço e o dia de trabalho ainda nem começou.

O mesmo se passa à noite. Se o final do dia de trabalho não for determinado, corre o risco de nunca terminar. Planear uma hora fixa para desligar o computador também aumenta a produtividade.

Fazer pausas também é importante. Deve adotar as mesmas medidas que no escritório: levantar-se regularmente, alongar e fazer pequenas pausas. Lembre-se que um pouco de meditação pode fazer maravilhas na redução do stresse.

Apenas alguns minutos são suficientes para ter a cabeça limpa e organizada e para refletir sobre os próprios pensamentos.

6. Estar em constante contato

Espírito de equipa e bom humor são os pilares para manter a motivação elevada: trocar ideias com os colegas regularmente, mesmo estando a trabalhar em casa, ou utilizar as videochamadas para uma pausa para café ou para um pequeno treino em equipa, podem ser atividades ideais para se manter o contato entre a equipa.

Podem não estar no mesmo escritório, mas estão a trabalhar pelo mesmo. Partilhar experiências vai ajudar toda a equipa a sair da rotina, pelo menos por algum tempo.