O ser humano é feito de hábitos, costumes e crenças e, depois de um ano a cumprir certas rotinas religiosamente, algumas delas ficarão, decerto, para sempre como práticas enraizadas. Não é uma má notícia! Nos exemplos abaixo, encontra alguns destes novos hábitos que devem ser mantidos para a vida – com ou sem covid-19.

1. Lavar as mãos regularmente

Lavar e desinfetar as mãos é um dos hábitos mais importantes para evitar a contaminação pela covid-19, mas este é um costume que devemos manter sempre. Mãos limpas, em qualquer circunstância, evitam a propagação de outros vírus e bactérias. A sua saúde agradece.

2. A máscara é precisa quando estiver doente

Antes da pandemia, eram raras as vezes que se via alguém de máscara, mas a verdade é que o uso de máscaras, no caso de doenças respiratórias, é um hábito que deve ser adotado para o bem de todos. Mesmo uma gripe comum é contagiosa e até fatal para algumas pessoas. Por isso, mesmo sem covid-19, no futuro, use máscara quando estiver doente.

3. Trabalhar e estudar remotamente

A pandemia veio mostrar que muitos trabalhos podem ser feitos a partir de casa (ou qualquer outro lugar) sem comprometer a produtividade ou o conforto dos trabalhadores. Além disso, veio dar mais qualidade de vida a muitas pessoas que passavam horas por dia no trânsito ou nos transportes. O mesmo se aplica a algumas formas de ensino como cursos e workshops.

4. Higienizar os produtos do supermercado

Com ou sem vírus, os produtos dispostos no supermercado são tocados e expostos por várias pessoas. Limpar as embalagens com água e sabão ou desinfetante deve tornar-se um hábito por uma questão de saúde. A limpeza dos produtos elimina vírus e bactérias, mas também pó e outras impurezas que se acumulam nas embalagens.

5. Apreciar todos os momentos

Este é um hábito que não deve ser esquecido nunca. Com a distância criada pela pandemia, muitos de nós passaram a dar mais valor às visitas da família, ao convívio entre colegas e aos jantares de amigos. Este distanciamento veio valorizar ainda mais os momentos especiais partilhados com as pessoas que fazem parte da nossa vida.