Sabia que rir faz bem à saúde? Reduz o stresse, melhora a qualidade do sono, combate o surgimento de rugas, entre muitas outras vantagens.

Celebra-se esta segunda-feira o Dia Internacional do Riso e, por isso, a WIKO, empresa europeia de smartphones, desafia-o a tirar a sua melhor selfie a rir e, quem sabe, mostrar aos outros a importância que rir tem para o ser humano.

Para isso, a marca de smartphone traz-lhe 5 dicas que o ajudarão a tirar selfies incríveis e a partilhar o seu sorriso com o mundo.

1. A iluminação é a chave

Tal como em outros tipos de fotografia, a iluminação é das questões mais importantes a ter em conta. O ideal é tentar aproveitar sempre a luz natural do dia e evitar ambientes escuros.

Para tirar uma selfie perfeita em casa, o segredo é colocar-se junto a uma janela para que a luz faça a sua parte. Se achar que a luminosidade está demasiado alta, pode fechar a cortina para que não a deixe tão intensa, mas mantendo, na mesma, o ambiente claro para tirar a sua selfie.

2. O fundo também conta

De que serve ter a pose perfeita se atrás de si estiver um quarto desarrumado ou outras pessoas em posições comprometedoras?

Para selfies dentro de casa optE por paredes lisas e, se estiver ao ar livre, a praia e o campo (sem outras pessoas atrás) são sempre opções certas.

AnalisE sempre o ambiente à Sua volta e experimente tirar selfies com vários fundos para, no fim, poder avaliar qual o melhor local.

3. Trabalhe no seu melhor ângulo

Treine com a câmara frontal do seu smartphone vários ângulos para ver em qual deles tem o melhor resultado. Se posicionar a câmara acima do seu rosto conseguirá com que nas fotografias este pareça mais fino e inclinar a cabeça para o lado ou para baixo poderá ajudar.

Há, acima de tudo, um erro que nunca deve fazer: o espelho. Não ceda à tentação de tirar fotos a olhar para o espelho pois na maioria das vezes estas resultarão com reflexos indesejados, objetos que não queria ter na imagem e uma sensação de que não está a olhar para a câmara.

4. A descontração faz a fotografia

Um sorriso aberto, um sorriso mais discreto, caras e bocas engraçadas costumam fazer sucesso e são das poses mais utilizadas para selfies.

Capte a sua imagem numa pose descontraída que mostre naturalidade para a câmara, quase como se tivesse sido apanhado desprevenido. Ninguém tem de saber que ajeitou o cabelo dez vezes ou que as primeiras cinco selfies não ficaram bem.

O que importa é o resultado final, aquela selfie em que é o exemplo da descontração e à vontade em frente à câmara.

5. Teste várias opções de filtros

Hoje em dia os smartphones já permitem tirar selfies com vários efeitos e filtros. Pode ajustar o Beauty Mode como achar melhor e, se quiser que o foco seja mantido apenas em Si, o Modo Bokeh está lá para o ajudar ao aplicar um efeito de desfocagem no fundo para que só a sua pessoa sobressaia.

Dependendo do tipo de selfie que queira tirar, as Live Filters podem ser uma boa opção para criar uma imagem divertida e inesperada.

O riso é um comportamento que traz bem-estar às pessoas. Por isso, neste dia deve rir o mais que puder – envie memes engraçados aos seus amigos, veja vídeos de comédia no smartphone ou faça uma videochamada divertida com um grupo de amigos.

O ditado popular diz que “rir é o melhor remédio” e, na verdade, não podíamos concordar mais.