“Tudo Isto é Jazz!”, o primeiro musical português dedicado ao jazz, vai estar em cena no Centro Cultural de Belém a 9 de fevereiro (21h00). Este espetáculo, promovido pela Égide – Associação Portuguesa das Artes, em colaboração com o Hot Club Portugal, é uma ideia original de João Moreira dos Santos, com encenação de Carlos Antunes, e conta com o guião dramatúrgico de Fernando Villas-Boas e cenografia de Blue.

Através de uma combinação de teatro e música, em “Tudo Isto é Jazz!” narra-se a progressão estética do jazz ao longo do século XX e, teatralmente, o ator João Lagarto dá a conhecer o percurso e o legado de Luís Villas-Boas (1924–1999), figura incontornável do jazz em Portugal e fundador do Hot Clube de Portugal, um dos clubes de jazz mais antigos da europa, e do Cascais Jazz (1971-1988), que trouxe a Portugal os maiores nomes do jazz, de Miles Davis e Ornette Coleman a Duke Ellington, Sarah Vaughan, Charles Mingus e Wynton Marsalis.

Os bilhetes para o espetáculo encontram-se à venda em ticketline e nos locais habituais.