No Dia de São Valentim, 14 de fevereiro, o Sheraton Cascais Resort terá menus desenvolvidos especialmente para esta ocasião, disponíveis nos dois restaurantes do Resort: o Glass Terrace e o Yakuza Cascais.

O menu de S. Valentim do restaurante Glass Terrace é válido por 120€ por casal. Inclui quatro momentos e tem início com um amouse-bouche com Ostras da ria marinadas com leite de tigre e framboesa, uma entrada de Brás de camarão com salada de rabano, pickle de beterraba e maracujá; Filé de novilho, duxelles, gnocchi, espargos e jus de novilho com groselha, como prato principal, e ainda uma sobremesa que homenageia o amor, à base de morangos, manjericão e chocolate ruby. Neste menu está incluída uma seleção de bebidas “e não é possível aplicar o desconto de 15%, válido nas refeições do Glass Terrace ao longo do mês”, informa a unidade hoteleira.

O menu do Yakuza Cascais, desafia os casais a embarcar numa viagem gastronómica ao Oriente e inclui uma seleção de iguarias, como Gyozas, Sacho, Sashimi, uma variedade de Gunkans - Padron, Shiromi, Trufado, KOB – uma Triologia de Makizushi e duas sobremesas – Kitkat e Fondant de chá verde com gelado de sésamo. Esta oferta é válida por 120€ por pessoa e contempla uma seleção de bebidas, como vinho tinto, branco e rosé by Olivier, cervejas, refrigerantes e café.

No que respeita aos programas promocionais, o pacote “Spa” inclui uma noite com pequeno-almoço, um gift romântico no quarto, acesso à área termal do Serenity SPA, uma massagem relaxante em casal e ainda um desconto de 15% em refeições no restaurante Glass Terrace.

Já o pacote “Natureza” oferece uma noite com pequeno-almoço, um gift romântico no quarto, acesso à área termal do Serenity SPA, um passeio a cavalo, com duração de uma hora, e ainda 15% de desconto em refeições no Glass Terrace.

Ambos os programas são válidos por 267€, para duas pessoas, e estarão disponíveis entre 1 e 28 de fevereiro.

Todos os programas podem ser consultados no site do resort e devem ser reservados previamente através do e-mail concierge@sheratoncascais.com ou do telefone 214 829 100.