Carolina Vaz Pinto, responsável pelo clube de leitura, estudou Literaturas e Culturas Modernas e é atualmente assistente editorial na Dom Quixote. De acordo com a dinamizadora da iniciativa que decorrerá sempre aos sábados, “com este clube gostaria de recriar este espaço de conversas que foi muito importante para me tornar a leitora que sou”. Carolina refere-se à Livraria Buchholz (Rua Duque de Palmela, n.º 4) casa que acolhe a primeira sessão, a 10 de fevereiro, entre as 11h00 e as 12h30.

De acordo com os promotores do novo clube de leitura, a referida livraria e a editora LeYa, este “trata-se de um ponto de encontro de leitura, partilha de histórias ideias e emoções”.

As sessões são livres, mas sujeitas a inscrição.