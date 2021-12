As celebrações natalícias são, inevitavelmente, passadas à roda de uma mesa em festa e a decoração, independentemente do seu estilo, deve estar à altura da ocasião, podendo ser mais clássica ou de inspiração mais nórdica. Veja as nossas sugestões!

