Winter Blooming: uma explosão de formas e texturas

Assim nasce o “Winter Blooming”, onde o traço mais característico é a simbiose e união de vários elementos diferentes que tornam os ambientes mais interessantes e divertidos, com equilíbrio entre a forma e a função.

Misture padrões florais com formas geométricas e combine as texturas de veludo dos cadeirões e das almofadas com mobiliário de materiais naturais, como o rattan, o vime e a madeira.

É um estilo elegante e sofisticado mas com um toque moderno e intemporal onde o mobiliário e os acessórios de decoração são mais cosmopolitas, artísticos e com personalidade.

O segredo é não ter medo de arriscar e romper barreiras, preenchendo o seu espaço de conforto e sofisticação mas também de alguma ousadia.

Nesta selecção de peças da hôma Happy Home Living, mostramos-lhe como estes elementos podem conviver com peças de design contemporâneo e criar um ambiente intemporal.

O retro está de volta

Ir buscar elementos que lembram a estética do passado é uma tendência desde sempre mas não quer dizer que ao utilizá-los possa deixar os ambientes datados ou demasiado pesados.

A ideia é adicionar charme ao seu espaço, com peças que tragam história e significado, conferindo-lhe personalidade. Esta releitura do passado, resgata formas e cores das décadas de 1950, 1960 e 1970 e enriquece os ambientes, convivendo em harmonia com peças contemporâneas.

Mantendo a base neutra, aposte nas texturas aveludadas, no jogo de cores e padrões e na irreverência dos objetos, bem ao estilo retro. Os candeeiros de suspensão em metal preto ganham formas arrendondadas e expressivas e os pormenores em dourado pontuam os ambientes.

Os acessórios icónicos como espelhos, peças decorativas de parede e pufes estão de volta. Com simplicidade e charme, desperte memórias afetivas que transmitem aconchego e conforto ao seu espaço.

Materiais, forma e função

O uso da madeira é uma ótima maneira de aquecer os ambientes e de trazer uma sensação de acolhimento para os espaços decorados, além disso, é muito fácil de harmonizar com os diferentes elementos e deixa sempre o seu ambiente mais confortável. Utilize-a como revestimento, pavimento e também no mobiliário.

Outro material que está presente é o metal, que aparece em móveis, na iluminação e em objetos de decoração. Este vai garantir um ar contemporâneo sendo os metais com acabamento preto e os metais oxidados a maior das tendências.

Aposte em sofás longos com acabamento liso e também em móveis baixos e cadeirões arredondados. A preocupação de relacionar todos estes materiais com a sua forma e a sua função está sempre presente e é imperativa.

Mistura de padrões e texturas: floral e geométrico

Sem receio, misture formas, padrões e ainda texturas como o veludo com materiais como o metal e a madeira.

Usado em cadeiras, poltronas e almofadas, o veludo tem um toque macio que vai trazer mais aconchego à sua decoração assim como charme e sofisticação, o que fará toda a diferença.

Combine-o ainda com outras texturas para deixar o seu ambiente ainda mais interessante. Use a criatividade, aposte na mistura de padrões e principalmente não tenha medo de arriscar. Será essa irreverência que tornará o seu espaço único. As formas geométricas, os motivos gráficos e os padrões florais vão estar em destaque.

créditos: hôma

Irreverência nas cores

Prefira uma base em tons mais neutros mas acolhedores e relaxantes, adicionando depois cores contrastantes e lúdicas nos acessórios, nas peças decorativas e em algumas peças de mobiliário mais marcantes que queira destacar.

Na paleta principal predominam cores como o branco, o cinza, o marfim e o verde escuro, pinceladas depois com cores ricas e quentes como o coral, o ferrugem e o dourado velho. Esta última confere sofisticação ao espaço e torna-o eclético e intemporal.

O resultado é uma paleta glamorosa que explora contrastes e ao mesmo divertida que comunica otimismo, alegria e ousadia.

As peças decorativas

Os acessórios complementam o mobiliário e criam a atmosfera desejada. Utilize quadros, jarras e peças que deseje destacar. Distribua as peças de uma forma equilibrada e não ostensiva para que a composição esteja em harmonia com os restantes elementos mas traga dinamismo aos ambientes.

Invista nos detalhes e escolha peças que marquem a diferença.

Espaços de trabalho

Uma das maiores mudanças que a pandemia trouxe para as nossas vidas foi o grande crescimento do trabalho em casa. Para isso, mesmo em casas mais pequenas é importante ter um cantinho separado para montar um Home Office que deve ser inspirador e exibir peças personalizadas de forma a conferir um charme especial ao espaço.

créditos: hôma

Para além de uma bancada de trabalho e uma cadeira adequada, é preciso também pensar na iluminação e em espaço para armazenamento de forma a manter o seu ambiente de trabalho sempre bem organizado.

Utilize a mesma inspiração e crie uma zona de trabalho especial e em harmonia com os restantes espaços.

Plantas e a natureza dentro de casa

Uma forma de levar a natureza para dentro de casa é através de flores e plantas e a tendência é que se usem cada vez mais na composição dos espaços e que sejam uma parte integrante da decoração.

Qualquer tipo de planta pode ser usada para tornar um local mais acolhedor, escolha vasos de cores lisas e opte por manter a utilização dos motivos geométricos para decorar diferentes ambientes. Esta tendência vai ajudar a conectar-se com a natureza sem precisar sair de casa, e garante uma decoração mais leve e calorosa.

Dê o seu toque pessoal ao ambiente e traga para cada espaço elementos que traduzam a sua essência, as suas vivências e os seus gostos. Encontre mobiliário e decoração adaptados à sua personalidade e estilo de vida e torne a sua casa única.

Deixe-se apaixonar por estas tendências e inspire-se com as propostas da hôma Happy Home Living.