A Páscoa está a aproximar-se e com ela começam a surgir as ideias para criar a mesa ideal para receber a família neste dia tão especial. Desde flores decorativas, aos tradicionais ramos ao centro e doces típicos, muitas são as opções existentes para dar um toque distinto e alusivo à Páscoa à mesa de refeições.

Sugestões Gato Preto para a sua mesa de Páscoa:

A aposta segura para uma mesa bem conseguida passa pelo uso de tons neutros e materiais leves, que remetam aos dias de primavera. Toalhas em linho e louça clara são opções seguras para uma mesa elegante e que faça brilhar as peças de maior destaque, sem sobrecarregar.

As peças de cores neutras têm ainda em si a vantagem de poderem ser utilizadas no dia a dia ou noutras ocasiões especiais, sem estarem necessariamente vinculadas àquele dia em específico.

Para dar um toque de personalidade à mesa, o Gato Preto propõe o uso de peças douradas e distintas que complementem a decoração, bem como adornos inspirados na natureza.

Graças à sua ligação com a natureza, as peças da coleção Nature Connection formam uma simbiose perfeita com os elementos naturais que podem ser utilizados para decorar a mesa.