Antes de iniciar o seu projeto de transformação, tire todas as medidas que necessita para que nada falhe, assinalando todos os detalhes que possam limitar o espaço disponível, nomeadamente, janelas, portas e pilares.

Depois de feito o levantamento das dimensões faça um esquema de como pretende organizar a divisão. Existem algumas dicas que lhe vão permitir criar um ambiente diferente e personalizado.

Nas paredes pode criar uma zona com várias prateleiras, o que lhe permite ter um espaço de arrumação, mas também uma composição original e decorativa. Opte por uma estrutura em madeira ou em metal, tendo em conta que as últimas suportam pesos superiores.

Para que o espaço fique ainda mais bonito pinte as paredes com tinta ardósia e escreva mensagens ou palavras que identifiquem cada uma das zonas da divisão.

Decorar ao seu ritmo

Todos os objetos que não quer que estejam à vista, coloque em caixas identificadas para saber sempre onde está o que procura. Aposte em soluções de madeira, uma tendência da estação.

Quando estiver a organizar as prateleiras, deve ter em conta que os objetos mais pesados devem ficar na parte inferior e os objetos que não utiliza com tanta frequência na parte mais alta. Tenha sempre à mão um tamborete para aceder mais facilmente quilo que precisa.

Na lavandaria deve ter alguns pormenores em conta. Crie um espaço para colocar a roupa suja, de preferência, um cesto para a roupa branca e outro para a roupa de cor. Coloque uma prateleira por cima da máquina de lavar com todos os detergentes que necessita e com um cesto para a roupa seca. Defina ainda uma área para arrumar a tábua de passar, o ferro e um charriot com cabides para pendurar todas as peças depois de engomadas.

Na despensa, para além da zona das prateleiras pode criar uma área exclusiva para as bebidas. Arrume todas as garrafas numa garrafeira de chão e escolha outra de parede para colocar as garrafas especiais.

créditos: Leroy Merlin

A iluminação também não deve ser esquecida. Coloque um candeeiro de teto no centro da divisão para uma iluminação geral do espaço e alguns focos em pontos estratégicos para iluminar detalhes que pretenda destacar, nomeadamente, a garrafeira.

