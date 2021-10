Não é reino da ficção científica ou da fantasia, uma casa inteligente ou smart home é, já hoje, uma realidade, onde podemos fazer do espaço a que chamamos lar um lugar ainda mais convidativo, confortável, seguro e eficiente do ponto de vista energético, o mesmo é dizer com poupanças evidentes nas contas mensais. Tal como nos revela o Youtuber Undré no vídeo que apresenta, ter uma smart home não significa sermos um geek da tecnologia, nem tão pouco dominarmos programação ou aparelhos capazes de nos pôr em órbita terrestre.

Ter uma casa inteligente oferece-nos uma maior segurança na nossa habitação, ajuda-nos a aumentar o conforto no dia a dia e conseguir poupar na carteira e no ambiente. Assumir o controlo nas nossas mãos e nas nossas vidas está ao alcance de todos. Basta uma boa ligação à internet, um smartphone e/ou uma assistente virtual e um investimento inicial adaptado às nossas necessidades.

E, o que são estas necessidades? Tão simples quanto pensarmos o que poderá tornar mais simples as nossas rotinas diárias. Ou seja, falarmos de uma smart home é a possibilidade de personalizarmos o nosso “cantinho” àquilo de que realmente precisamos: levantar os estores recorrendo a automatismo para as persianas. Ou, instalar um motor no portão da garagem para, sempre que chega ou sai de casa, evitar entrar e sair do carro. À noite, beneficie da instalação de detetores de movimento que controlam o apagar e o acender das luzes quer no interior, quer no exterior da casa. Ou pode mesmo controlar a temperatura da casa à distância a partir do telemóvel e criar rotinas para, face à hora do dia, proporcionar diferentes temperaturas. Pequenos gestos com grande importância na poupança de energia.

As possibilidades são inúmeras, ajustáveis no tempo e no espaço e adaptáveis a todas as casas, sempre com vantagem para os utilizadores.

créditos: Unsplash

Numa época em que o tempo para nós e para a família se tornou um bem precioso, ter como “parceira” uma casa inteligente, significa canalizar para aquilo que nos é essencial as poucas horas de lazer e descontração. Assumir o controlo sobre a temperatura da casa à distância, otimizando-a para a hora a que chegamos. Gerir as luzes nas divisões, apagando-as ou ligando-as, sempre que estamos presentes ou não. Controlar os estores, por exemplo, para subirem à hora em que despertamos. Substituir praticamente todos os comandos em casa por controladores de infravermelhos que, por exemplo, a uma ordem nossa, gerem o que queremos ver na televisão (uma noite de cinema? Porque não um filme romântico com a luz na sala, suave, a condizer?). Ou, instalar um sistema de videovigilância com videoporteiro, associando-lhe uma fechadura inteligente que lhe permite controlar quem entra ou sai de casa através do smartphone.

O encanto de tudo isto é que não precisa de se mudar para um imóvel de última geração para tornar a sua casa numa casa inteligente. Há soluções que se adaptam aos aparelhos de ar condicionado, aquecedores, rede elétrica, eletrodomésticos, entre outros, já instalados. Basta procurar o aconselhamento certo e a equipa que lhe assegurará trazer a sua casa para o admirável mundo novo deste século XXI.

