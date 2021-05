Um tapete de relva bem cuidado confere charme e beleza a qualquer espaço. Tem ainda a vantagem de proporcionar uma zona de relaxamento que pode ser fruída nos dias em que as condições climatéricas o permitem. Os meses de maior calor exigem cuidados acrescidos com o relvado, cuidados esses que vão muito além de uma rega exigente. Uma das tarefas que não deve descurar prende-se com o corte. Utilize um corta-relva potente e eficaz e, até ao início do outono, deverá apará-la de sete em sete dias.

A altura de corte recomendada oscila, consoante os casos, entre 12 a 24 milímetros. Essa não é, todavia, a única preocupação a ter. Não passe a máquina sempre na mesma direção para não causar ondas irregulares, gerando movimentos em que a erva é mais alta de uns lados do que em outros. Se surgirem calvas ao cortar, é porque o terreno é irregular e, nesse caso, será necessário alisá-lo com os instrumentos adequados. Esta é mais uma das tarefas a empreender para chegar ao resultado pretendido.

No que se refere à manutenção deste tipo de cultura, também são várias a preocupações a ter nesta fase. Certifique-se de que tem o substrato mais indicado para a sua relva, faça uma programação das operações de corte, programe a calendarização para as adubações ao longo do ano, esteja atento aos sintomas de pragas e doenças que mais afetam o relvado e, mais importante do que tudo o resto, desfrute dele como ninguém. Se seguir estas indicações à regra, poderá deitar-se nele e aproveitar para relaxar.