Apartamentos elegantes, lofts espaçosos ou moradias longe da confusão são algumas das escolhas dos mais famosos do mundo. Mas como é que decoram o interior das suas casas?

As celebridades estão sempre no radar das tendências da moda e da decoração. Desde ambientes mais clássicos a escolhas mais exuberantes, sempre houve muita curiosidade em saber como vivem. Alguns optam por estilos marcantes com cores vibrantes, outros por decorações mais sóbrias.

São todas mansões de luxo e de tirar o fôlego que, de tão espetaculares, parecem saídas de um filme. A verdade é que existem e são uma ótima inspiração, não só para quem tem interesse na decoração de interiores, mas também para quem quer conhecer melhor a vida de alguns famosos.

Reunimos aqui algumas delas e é o que lhe vamos dar a conhecer neste artigo, para que se inspire em cada um destes estilos e torne o espaço onde vive na sua casa de sonho.

Ben Affleck – Rendido ao estilo contemporâneo

O ator Ben Affleck, que reside no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, vive numa mansão decorada ao estilo contemporâneo e minimalista.

Esta decoração ganha cada vez mais adeptos com a sua base branca e mobiliário de linhas direitas. É quase inexistente o uso de outra cor, existindo apenas alguns apontamentos de cinza e preto.

Esta opção marca uma viragem nas escolhas de interiores do conhecido ator que, em casas anteriores, sempre optou por um estilo mais clássico e romântico.

A mansão de 3.900 m2 tem sete quartos, sete casas de banho, ginásio, adega, sala de cinema e piscina com spa. A propriedade contempla ainda uma casa de hóspedes e um grande jardim em continuidade à sala de estar.

Ellen DeGeneres e Portia de Rossi – Madeiras e tons naturais

Trazendo um toque italiano para a Califórnia, a propriedade de Ellen DeGeneres e da mulher Portia de Rossi em Montecito é um perfeito oásis. São muitas as divisões dentro da mansão, que inclui várias salas com espaços amplos, perfeitos para receber amigos.

A casa principal está repleta de materiais naturais. Tem, por exemplo, espetaculares tetos de madeira e toda a decoração faz uso de cores suaves e monocromáticas, uma marca em todas as suas propriedades. Dispõe ainda de grandes janelas que permitem a entrada de luz natural e, claro, contemplar a fantástica vista para o mar.

O mobiliário de design contemporâneo é todo de grandes dimensões acentuando a magnitude dos espaços. De destacar ainda a existência de uma casa de hóspedes e de uma cabana que funciona como ginásio, bem como de uma atrativa piscina de horizonte infinito.

Além disso, o Príncipe Harry e Meghan Markle e ainda a apresentadora Oprah Winfrey estão entre os vizinhos famosos.

Gwyneth Paltrow – O estilo clássico e romântico

A atriz e empresária Gwyneth Paltrow colocou no mercado a sua casa de infância. Foi nos anos 1970 que viveu nesta propriedade, situada em Brentwood, Los Angeles, com os seus pais.

A residência de estilo clássico possui pavimentos e janelas em madeira, um telhado em ardósia e mobiliário personalizado pelo designer nova-iorquino Christopher Peacock.

A escolha de tecidos e peças decorativas em tons crus e cinzas transmitem uma serenidade romântica que se prolonga por toda a casa.

A cozinha, de grandes dimensões, possui um chão de mármore preto e branco e, junto dela, encontra-se uma sala de jantar formal com paredes em azul Tiffany que envolvem o espaço e o tornam ainda mais acolhedor. Um estilo clássico em tons neutros que apela ao conforto e à tranquilidade.

Justin Bieber e Hailey Bieber - Minimalismo

A mansão, localizada num condomínio fechado em Beverly Hills que o conhecido cantor canadiano comprou com a mulher, está decorada num estilo muito contemporâneo e minimalista. É o casal que, frequentemente, partilha imagens da propriedade nas suas redes sociais.

O imóvel possui sete quartos, 10 casas de banho, biblioteca, piscina, ginásio, sala de cinema, campo de ténis e jardim.

A entrada da casa é imponente com um pavimento preto e branco de onde nasce uma magnÍfica escadaria curva que dá acesso ao piso superior. Destacam-se a amplitude das divisões e ainda as peças de decoração arrojadas que fazem parte do ambiente.

No andar de cima, o quarto principal tem a sua própria sala de estar. Com pavimento em madeira e grandes tapetes em tons cru a cobrir o chão, a peça que se destaca é a cama de dossel em madeira com cortinados no mesmo tom.

A sala de estar encontra-se aberta para a cozinha, tornando-se um espaço único. Em outra parte da casa existe uma biblioteca com estantes embutidas e portas francesas que conduzem a várias partes do jardim.

Kate Moss – O vintage e a força da cor

Num estilo muito diferente do que temos visto até agora, Kate Moss decorou a sua casa com as suas referências artísticas preferidas. Chama-se “The Barnhouse” e tem cinco quartos, piscina e vários espaços exteriores, entre outros luxos.

Declaradamente apaixonada por design de interiores, a casa de campo da modelo inglesa, na luxuosa vila de Costwolds, na região central de Inglaterra, mistura elementos glamorosos, como o veludo, com outros mais despojados, com fotos e livros sobre música e pop art.

Numa mistura de estilos onde se destaca a inspiração vintage, arriscou nas cores exuberantes e nas texturas, criando um ambiente cenográfico mas harmonioso.

Um refúgio luxuoso onde se pode desfilar por ambientes retro, como a enorme sala de estar com sofás em capitonê de veludo colorido ou um quarto com cama de dossel em espelho. No quarto de hóspedes, as paredes são revestidas a papel de parede às riscas pretas e brancas a contrastar com peças de mobiliário e têxteis de cores fortes.

Uma grande tendência da decoração e bastante visível neste projeto é o uso de plantas no interior, como continuidade dos grandes espaços verdes exteriores, trazendo a natureza para dentro de casa.

Por todo o lado não faltam ainda fotos da top model nas paredes, demonstrando que a moda e a decoração podem e devem andar de mãos dadas.

Jessica Chastain – O clássico reinvetado

Situado em Nova Iorque, o estilo do apartamento da atriz Jessica Chastain segue a linha clássica americana, com mistura de cores, formas e estampados, numa configuração aconchegante.

As formas são clássicas mas os tons são escuros e fortes, com uma grande inspiração vintage. Na sala de estar, a lareira é o complemento perfeito para o momento de ler um livro ou descontrair com os amigos.

As paredes pintadas de tons escuros envolvem o espaço e os grandes lustres conferem o requinte pretendido. Todo o espaço está repleto de peças que contam histórias e vivências para que haja sempre mais um pormenor por descobrir.

A mistura de padrões, cores e texturas deixam-nos envolver num ambiente que parece retirado de um filme e que não deixa existir monotonia em cada um dos espaços da casa.

Kourtney Kardashian – Monocromático contemporâneo

Nome conhecido da televisão americana, Kourtney Kardashian tem uma grande paixão por decoração e, ao lado do designer de interiores Martyn Lawrence Bullard, decorou a sala de estar com elementos sóbrios e contemporâneos.

A estrela televisiva aposta numa base elegante e sóbria, de preto, branco e tons neutros. As flores naturais são o ponto de cor que quebra a monotonia da paleta minimalista, criando um espaço aconchegante e sofisticado.

Em vez de sofás inteiros, nesta sala optou-se por duas chaise-longue colocadas simetricamente e dois cadeirões no topo, criando uma esquadria.

Em alguns espaços, o uso de mobiliário vintage e a mistura de quadros e fotografias a revestirem as paredes trazem cor e uma tendência “trendy” aos ambientes.

Adele – O charme do estilo rústico

A cantora Adele é fã de um estilo mais descontraído e próximo da natureza, o estilo rústico.

A sua mansão, inserida num dos condomínios privados mais exclusivos e preferidos das celebridades, fica em Beverly Hills.

Com uma decoração clean mas maioritariamente rústica, o pavimento é de madeira, assim como toda a estrutura da casa com os tetos em barrotes pintados a branco. A escolha dos tecidos também mantém os tons neutros com texturas de linho e algodão.

O uso de iluminação em ferro com lanternas suspensas é uma das características deste estilo que privilegia o conforto mas que não descura a sofisticação.

Com estilos e opções de decoração muito diferentes, estas são algumas das escolhas dos famosos. Em comum têm a magnitude dos espaços, a elegância e a decoração luxuosa. Siga algumas destas tendências para dar à sua casa um estilo intemporalmente mais luxuoso, digno de uma celebridade.

Inspire-se nestas tendências de decoração ou outras disponíveis como Hotel Club, the green house, idylle folk, industrial, étnico ou oriental.

