Primavera é tempo de recomeço. Já pensou como vai redecorar a sua casa? Temos inúmeras sugestões

Chegou a estação do ano que nos convida a abrir as janelas de casa, a permitir que a natureza e o bom tempo invadam cada recanto do nosso lar. Uma das formas de expressarmos o recomeço que sentimos com a chegada da primavera recai no impulso à mudança. Súbito, queremos mudar algo, seja um apontamento na mesa de refeições, seja na decoração da sala ou na iluminação do quarto.

Aqui chegados, a frase, “tem tudo e mais não sei o quê” soa-nos familiar. A Worten, como sabemos, é muito mais do que uma marca tecnológica. A oferta aumentou para novas categorias e conta com milhares de produtos disponíveis online. O mesmo é dizer que a primavera não escapa a esta oferta. E, claro está, a oportunidade de olharmos para a sala, quarto, cozinha, casa de banho, varanda e jardim e dizer: “é desta que isto vai além da limpeza”.

É claro que não queremos que as nossas casas sejam um copy/paste entre si. Em cada uma delas há a personalidade de quem as habita, os estilos de vida de quem as vive, a afirmação dos gostos. A Worten compreende isso e, claro, oferece-o no seu catálogo online com poltronas, sofás, pufes, almofadas, cadeiras, serviços de mesa, iluminação, espelhos, vasos, aparadores, num sem fim de formas, cores e materiais diversos.

Uma tão grande diversidade pode levar a perguntas: “Como me vou organizar? Como vou renovar este espaço?”.

Para que as suas decisões não se emaranhem num labirinto de escolhas, a Worten para além de dicas no seu site, deixa-lhe neste imediato algumas pistas para reorganizar o seu cantinho. Verá, a primavera sentir-se-á como em casa na sua nova sala ou jardim.

1. Deixe a cor entrar na sua casa

A primavera oferece-nos novas cores, luz e dias mais longos. Também a nossa casa renasce com uma nova paleta de cores. Simplifique com tapetes ou almofadas decorativas de cores mais abertas e coloridas. Verá como refresca o ambiente em minutos.

créditos: Worten

2. As flores adoram a sua casa

Um ramo de flores frescas (ou eventualmente secas) anima-lhe o ambiente e serve-lhe como uma afirmação: “a primavera está aqui”. Decore com esta expressão da natureza, diversifique nas espécies que usa, combine rosas, gerberas, jasmim, petúnias, jacintos, tulipas. E, claro, acomode estas flores num magnífico jarro. Não se iniba, povoe de flores todos os recantos da sua casa e aposte em plantas e nos respetivos vasos. O verde traduz-se em tranquilidade no lar.

3. Afaste o “peso” do inverno

Sim, o inverno entra em nossas casas com o seu séquito de mantas e mantinhas, têxteis robustos. A primavera pede-nos os linhos, o algodão, os vimes, em conjugação com todo um catálogo de mobiliário mais fresco. Aposte nas poltronas, nas cadeiras e nos pufes mais despojados; encontre o sofá perfeito para a estação, com cores alegres e descontraídas.

4. Almofadas, almofadas e mais almofadas

Não há a estação do ano certa para as almofadas, elas são transversais a todos os humores do tempo e aos nossos estados de alma. Há uma palavra universal para almofada: “conforto”. Na primavera, opte por almofadas pejadas de cor, de padrões alegres, varie nos tecidos e nas combinações de tonalidades. Povoe o sofá e a cama de almofadas, leve-as para a varanda e para o jardim, faça de cada um destes recantos um convite a preguiçar e a conviver.

créditos: Worten

5. Redescubra a cozinha

Também à mesa a primavera redefine as nossas refeições. Queremo-las mais leves, com os produtos da estação, equilibradas e vivas de cor e sabor. Redescubra a sua mesa e ofereça-lhe um novo conjunto de pratos, talheres e têxteis. Uma mudança tão simples quanto pôr a mesa, mas que redefine o espaço onde fará muitas das refeições primaveris.

6. Uma nova luz sobre a primavera

Como sabemos, a luz define os ambientes, torna-os acolhedores, apazigua-nos, molda o ritmo dos nossos fins de dia. Acrescente um bónus a estes predicados com a aposta em candeeiros plenos de estilo e design, disponha-os em pontos estratégicos da sala e do quarto, de acordo com os seus hábitos familiares.

7. Decorar para renovar

Já reparou como a simples reconfiguração de molduras numa parede lhe alteram a feição de um espaço? Aposte em elementos decorativos, componha-os por temas (ex. férias, natureza, coleções), arroje com peças contrastantes, aposte na cor e na conjugação de diferentes volumetrias. Havendo a possibilidade, crie um cantinho inspirador, um nicho de conforto que mimetize a sua personalidade.