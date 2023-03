Páscoa: viva esta época em família

A Páscoa é uma comemoração tradicional que, ao contrário do que muitos pensam, não começou com a religião cristã. Esta data começou a ser celebrada aquando da libertação do povo hebraico no Egipto. Anos mais tarde a Páscoa ganhou o sentido que até hoje conhecemos: a celebração da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Apesar de não ter uma data fixa, em Portugal esta celebração começa no domingo de Ramos e o último dia de comemoração ocorre no domingo de Páscoa, que encerra a Semana Santa.

No entanto, esta época festiva tem também outros simbolismos, como é o caso dos ovos e do Coelho da Páscoa; é o coelho quem traz os ovos de chocolate e os esconde para que as crianças possam procurá-los. Desta forma estes simbolismos tornaram a Páscoa numa celebração mais familiar. Hoje, a Páscoa é para muitos uma data de reunião da família à volta da mesa com comida tradicional e doces típicos, como é o caso das amêndoas e dos folares.

Do norte ao sul do país, são variadas as tradições gastronómicas que não podem faltar na mesa nesta época festiva e todas elas deliciosas.

E se por si só todas essas iguarias já são irresistíveis, uma mesa bonita e bem-posta pode ajudar ainda mais a abrir o apetite.

Está na altura de se inspirar para criar a mesa ideal para receber a sua família neste dia tão especial. Desde flores decorativas, aos tradicionais ramos ao centro e doces típicos, muitas são as opções existentes para dar um toque distinto e alusivo à Páscoa na sua mesa de refeições.

Inspire-se com as nossas sugestões e componha uma mesa de Páscoa com personalidade e um toque primaveril.

CORES DE PÁSCOA

Os tons de primavera são indispensáveis na decoração de uma mesa de Páscoa. Verde- menta, vários tons de rosa, como o rosa-bebé, rosa velho ou pastel, turquesas, azuis suaves e brancos são os tons associados à quadra e, por isso, devem estar presentes nas mais variadas formas. Da toalha de mesa aos apontamentos decorativos, passando pelo serviço, estes tons criam o ambiente alegre e primaveril próprio da época.

VISTA A SUA MESA

Uma aposta segura para uma mesa bem conseguida passa pelo uso de tons neutros e materiais leves. Toalhas em linho ou algodão são opções seguras para uma mesa elegante e que faça brilhar as peças de maior destaque, sem sobrecarregar.

Pode ainda brincar com as cores e com os têxteis que vão estar presentes na sua mesa. Utilize tons neutros como o branco ou o bege para as toalhas e para os guardanapos de pano utilize cores primaveris que tragam alegria ao seu ambiente.

Existem várias opções de têxteis de mesa que pode escolher para ter uma mesa que convida o convívio em família.

DECORE A MESA DE UMA FORMA ESPECIAL

Uma mesa enfeitada, mesmo que com elementos simples, ajuda a dar à divisão um outro aspeto. Ovos, pássaros e coelhos são os elementos alusivos ao tema que devemos encontrar na decoração da mesa.

Ponha uma mesa leve e de inspiração campestre para receber a sua família. Decore a mesa com pequenos arranjos de flores coloridas e utilize argolas para os guardanapos para um toque de sofisticação, ou então embrulhe os guardanapos com um cordel e uns raminhos de tomilho, de alecrim ou de flores secas.

Pode ainda aproveitar e decorar com algumas velas desta forma irá perfumar o ambiente e torná-lo ainda mais acolhedor. Encontra velas perfumadas com os mais diversos aromas, desde os mais frescos e cítricos, aos aromas mais florais. Utilize copos , castiçais , ou candelabros como suporte e traga esses elementos para a sua mesa.

SERVIÇOS E FAQUEIROS QUE BRILHAM

A Páscoa é uma excelente oportunidade para os seus serviços e faqueiros brilharem. As loiças em tons neutros entram em qualquer proposta de decoração. Como são básicas, torna-se fácil combinar com toalhas e outras loiças lisas ou estampadas.

As peças de cores neutras têm ainda a vantagem de poderem ser utilizadas no dia a dia ou noutras ocasiões especiais, sem estarem necessariamente vinculadas àquele dia em específico. Se quiser diferenciar, misture serviços diferentes na mesa, estes podem ser de cerâmica colorida ou porcelana estampada, com motivos alusivos à época.

Para dar um toque de personalidade à mesa, propomos que utilize um faqueiro com peças douradas e distintas que complementem a decoração.

Utilize copos específicos para cada tipo de bebida, como copos para a água, para vinho tinto, para vinho branco, entre outros. Estes podem ser translúcidos ou de cor, pode ainda optar por fazer uma mistura dos dois para obter um resultado mais criativo.

TAÇAS COLORIDAS PARA AS AMÊNDOAS

Boas notícias para os mais gulosos! Não há Páscoa sem os doces tradicionais que já referimos e por isso estes merecem destaque na decoração da sua mesa. Uma boa solução é espalhar pela casa taças coloridas com as famosas amêndoas ou se preferir pode até colocar as taças na sua mesa e usar como apontamento de cor.

Existem muitas opções de taças que pode escolher para dar um toque de cor à sua casa.

UM SUPORTE PARA BOLO DE ENCHER O OLHO

Numa mesa de Páscoa não pode faltar um bom folar, por isso aproveite para comprar um suporte para bolo de pé alto. Existem várias opções de tarteiras e de pratos para bolos, se possível tente optar por escolher estas peça em tons pasteis que nos lembram as cores das amêndoas.

No entanto, se não for possível uma ótima opção é o vidro, desta forma nunca compromete a sua decoração. Existem ainda opções de madeira que dão um toque rustico típico da primavera.

BASES DE OVOS PARA A MESA DE PÁSCOA

Quando se trata de decorar a casa para uma época festiva, são os pormenores que contam. Dê um toque especial à sua mesa de Páscoa com suportes para ovos em cerâmica. Pode pintar os ovos ou escrever neles os nomes dos convidados para, assim, marcar os lugares de forma original.

Inspire-se com todas estas propostas decorativas, use detalhes criativos e torne o seu almoço de Páscoa ainda mais especial.

Boa Páscoa!