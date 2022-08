Precisa de reparar, limpar ou lavar alguma coisa em casa? Esta app portuguesa dá uma ajuda na contratação do serviço

Precisa de chamar um técnico a casa e não sabe por onde começar? Foi com o objetivo de simplificar este tipo de serviços que surgiu OSCAR, uma aplicação 100% portuguesa onde é possível selecionar vários serviços desde a reparação de eletrodomésticos a limpeza, lavandaria, lavagem de carros e até tosquias para cães e gatos, entre mais de 150 serviços disponíveis.

É possível selecionar um ou mais serviços, saber desde logo o seu preço e chamar um especialista em apenas 30 minutos ou agendar uma visita, sendo cobrado o valor apenas no final da intervenção. Também permite acompanhar em tempo real a deslocação do técnico ao local no mapa da app.

João Marques, CEO e fundador da app créditos: Divulgação

“Ao contrário de outros serviços, chamar um técnico a casa ainda é um processo pouco intuitivo e demorado. Neste sentido, queremos ajudar a transformar e digitalizar este setor e ser uma opção disruptiva para todas as pessoas que procurem resolver qualquer tipo de tarefa em casa, seja esta urgente ou não”, afirma João Marques, fundador e CEO do OSCAR, em comunicado.

“Somos uma app que tem como missão facilitar o processo de contratação de um serviço para casa, tornando-o mais rápido, eficiente e 100% transparente", acrescenta. A experiência do cliente é uma das grandes preocupações da app, pelo que procura acompanhar todos os pedidos do início ao fim e, caso nos 15 dias seguintes à prestação de um serviço ocorra algum problema, existe a possibilidade de voltar a chamar o mesmo especialista, sem quaisquer custos.

Lançada no início de 2021, até ao momento, a aplicação regista cerca de 100 000 downloads, sendo a app mais descarregada na categoria de serviços para casa. Atualmente, opera em Lisboa, Porto e Coimbra e prepara-se para começar a expansão para outros países da europa, no próximo ano.