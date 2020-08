Cultivar plantas aromáticas em casa é uma forma simples, prática e muito mais económica as ter sempre à mão, contribuindo para que os seus pratos culinários fiquem mais deliciosos. Esta é também uma forma de melhorar a sua alimentação, tornando-a mais saudável, uma vez que as pode usar para substituir o sal nas suas confeções, sem ter de abdicar em nada do seu sabor, como pode ver nesta galeria de imagens.

Todas estas ervas aromáticas, para além de deliciosas, têm também uma série de propriedades medicinais, contribuindo assim para a sua saúde. Neste vídeo, Teresa Chambel, arquiteta paisagista, bloguer, autora de livros de jardinagem e diretora da revista Jardins, mostra-lhe como semear plantas aromáticas. Não precisa de materiais caros. Bastam caixas de ovos, embalagens de iogurtes ou frasco.

Pode ainda usar caixas de fruta, de vinhos ou de qualquer outro recipiente que queira reciclar, procedendo sempre da mesma maneira. Também pode optar por semear em tabuleiros de sementeira. Se tiver crianças, esta é uma excelente atividade para fazer com elas. Se optarem por fazer as sementeiras em caixas de ovos, os mais pequenos podem primeiro personaliza-las com pinturas ou até com o seu nome.

