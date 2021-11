O frio está a chegar, mas não à sua casa. Conheça a solução ideal de aquecimento para o seu lar

No inverno o frio instala-se de mansinho, primeiro nas noites e manhãs, depois ao longo do dia. Antecipando um inverno mais ríspido, em que lugar nos apetece encontrar aconchego e conforto? A resposta é simples: casa. A palavra nasce como mágica e associamo-la a tardes e serões preguiçosos ou de lazer, em família, ao abrigo das estações mais frias.

Contudo, há que saber preparar a casa para as estações do ano que se aproximam, o mesmo é dizer, encontrar as melhores soluções para isolar, aquecer e climatizar o nosso lar. É caso para dizermos: frio lá fora, conforto em casa.

Bailará no espírito do leitor a expressão “bicho de sete cabeças”. Equipar uma ou mais divisões da casa com soluções adaptadas a cada caso particular, cuidar do ambiente, tornando a gestão de energia eficiente, evitar gastos supérfluos e, com isso poupar no rendimento mensal, pode inibir o passo em frente que há a dar. Para mais, quando a aquisição de um aparelho ou sistema de aquecimento e climatização não é alheia à vertente decorativa. Queremos uma casa quentinha, mas também a queremos confortável aos nossos olhos, ao mesmo tempo que proporciona qualidade de vida a toda a família.

Antes de ponderar que equipamentos vai adquirir, será bom saber que os encontra com uma promoção, até 30%, nas lojas LEROY MERLIN em todo o país.

Recuperador de calor a lenha ventilado. créditos: LEROY MERLIN

Segundo ponto: uma casa confortável em qualquer estação do ano, pede-nos que não olhemos somente para os equipamentos, mas também para os “ajudantes” que permitem o isolamento, a impermeabilização de todas as divisões e a eficaz ventilação do ar. Às salamandras e recuperadores de calor, aquecimentos elétricos, ar condicionado, junta-se um séquito de pavimentos, revestimentos, isolantes térmicos e acústicos, portas e janelas, extratores e desumidificadores do ar.

Ar condicionado fixo. créditos: LEROY MERLIN

​Uma tão vasta oferta não é um empecilho na hora de escolher, antes porta aberta para encontrar a solução certa para a sua casa. Um caminho de escolha onde não está sozinho. ​Com o novo Catálogo da LEROY MERLIN ​podemos encontrar todas as respostas ​sobre a solução mais ajustada à casa, tendo em consideração aspetos que já referimos: utilização eficiente e segura, bem como a poupança e consumos.​

Ainda antes da visita à loja, saiba que conta com um ajudante digital, um quiz, que o acompanha na ​procura da ​melhor solução de aquecimento adaptada ao seu lar.

créditos: LEROY MERLIN

Mais confiante? É chegada a hora de espreitar a oferta que encontra na LEROY MERLIN. Para isso, há que arrumar esta oferta por categorias e soluções:

Garantido que o aquecimento da casa não se escoa, dando a vez ao frio que corre lá fora, controlada a temperatura e cuidado o ar que respira, há que encontrar a melhor solução para promover o conforto entre paredes. Para isso, há que partir para o seu projeto com as ideias organizadas, sabendo que as inúmeras opções de aquecimento (salamandras, recuperadores de calor, emissores elétricos, aquecedores de parede, convetores, toalheiros, entre outras) se arrumam em grandes categorias como o aquecimento a biomassa (lenha ou pellets), o aquecimento elétrico, o aquecimento móvel (a gás, parafina ou elétrico) e o aquecimento exterior, permitindo-lhe desfrutar do terraço ou jardim nos dias mais frios.

Ainda dentro destas categorias, encontra outras soluções de aquecimento, a bioetanol, (uma opção decorativa e amiga do ambiente) e ar condicionado, sem esquecer a oportunidade de encontrar uma solução integrada para toda a casa com o aquecimento central. Todos eles a criarem um ambiente não só mais confortável, como ao encontro das suas preferências no que respeita à decoração.

Emissor térmico. créditos: LEROY MERLIN

Como por vezes se diz, “cada caso é um caso”, ou melhor, aplicada a expressão ao contexto “cada casa é uma casa”. Desta forma, a nível de aconselhamento, nada melhor do que consultar a LEROY MERLIN que dá apoio na identificação das principais características de cada produto e solução integrada de equipamentos. O aconselhamento faz-se ao nível de m2 do espaço e tipologia de casa, ou seja, se pretende aquecer apenas uma divisão com uma salamandra ou recuperador; toda a casa com várias unidades de ar condicionado ou um emissor térmico, ou até uma solução de aquecimento exterior e se tem ou não saída de fumos. Alguns entre muitos exemplos.

Em casa, o outono e o inverno podem ser diferentes. Gostamos de os ver passar com os seus encantos singulares, mas não os convidamos a entrar. Não é má educação, antes uma casa calorosa com a ajuda da LEROY MERLIN.

A SUA CASA PODE SER MUITO MAIS COM A LEROY MERLIN.