O estilo industrial na decoração de interiores

Como chegar a um estilo industrial perfeito com o equilíbrio que pretende? A hôma Happy Home Living apresenta-lhe as principais tendências dentro deste estilo cada vez mais popular, com características marcantes que poderão contribuir para espaços únicos e cheios de caráter.

Um estilo de decoração de orientação dita industrial começou originalmente por ser um estilo forte e vincado, de caráter sério e robusto, que misturava um look chic com materiais rudes, de forma a provocar o choque no observador através de resultados ousados e necessariamente inusitados pela sua novidade.

Contudo, a evolução deste estilo decorativo tem sido pautada pela simbiose de diferentes outros estilos e uma certa heterogeneidade estética. Os estilos retro e vintage, principalmente, têm contribuído em definitivo para uma nova perceção do estilo industrial, com os seus temas e influências a atenuar e equilibrar o resultado final, proporcionando um maior aconchego visual e até uma mais marcada vertente funcional.

A escolha da paleta de cores

Sempre que pretender decorar um ambiente dentro de um determinado estilo será recomendável começar pela escolha da paleta de cores. Este processo será essencial na escolha de todas as peças e elementos decorativos. O estilo industrial favorece tons envelhecidos e desgastados com uma larga amplitude de cores; assim, os tons terra (que vão buscar a sua base ao aço e ao ferro), e os castanhos e tons ferrugem estão completamente dentro das características tendência do industrial. O preto funciona como apontamento essencial e as madeiras naturais são também elas importantes para que o equilíbrio da paleta seja alcançado.

A importância da escolha dos materiais certos

Embora outros elementos possam também ser importantes, o metal representa a verdadeira força definidora quando se trata do estilo industrial, já que se adequa a uma infinidade de gamas de estilos, até aqueles mais peculiares como o enferrujado ou o galvanizado. A estética pura do estilo industrial é personificada no metal, que desempenha papéis estéticos e funcionais em diferentes tipologias de produtos tão diferentes, mas complementares, como o mobiliário e a iluminação.

O metal apresenta tendencialmente um aspeto frio e, consequentemente, a madeira surge como o complemento necessário para contrapor essa frieza. O look industrial favorece as madeiras de ar rústico e pouco tratado, ou até envelhecido. A ideia a passar é a de que as peças escolhidas foram recuperadas ou reaproveitadas.

O couro, seja ele lustroso e elegante ou com um aspecto gasto e usado, tem a capacidade de tornar qualquer ambiente mais aconchegante e funciona como um excelente apontamento em determinadas peças de mobiliário ou decorativas.

Os elementos chave de um estilo industrial

A hôma Happy Home Living destaca aqui a conjugação de alguns elementos com os detalhes de design certos que resultarão numa aparência industrial completa.

O seu espaço pode definitivamente beneficiar da composição visual criada pela utilização de diferentes detalhes de engenharia e elementos mecânicos, como engrenagens, porcas, parafusos ou rodas metálicas, presentes em algumas peças decorativas e de mobiliário. Ao optar por estes pequenos detalhes expostos em toda a sua glória mecânica, irá adicionar um efeito artístico muito bem-vindo e adicionar mais personalidade a qualquer divisão.

No momento dos retoques finais siga outra das tendências deste look e inclua peças que utilizem arames, estruturas ou malhas metálicas. Luzes de gaiola, cestos, estantes de parede e estantes de chão que são também carrinhos com estruturas metálicas de proteção e que remetem instantaneamente para espaços industriais.

A iluminação industrial com um toque retro

Este é sem dúvida um tema muito interessante dentro deste estilo, ao qual deve ser dado o devido destaque e importância. Uma das opções passa por usar a simplicidade da forma da lâmpada suspensa exposta, seja ela apenas uma ou utilizando várias em simultâneo. A recomendação recai sobre lâmpadas de estilo retro, alaranjadas e com filamentos à vista.

A iluminação em gaiola é também uma popular tendência na iluminação industrial e passa por envolver a lâmpada com estruturas metálicas, que poderão ter diferentes formatos, tamanhos, número de varetas, escondendo ou destacando mais a lâmpada como elemento central. Se tem apenas um ponto de luz de suspensão, poderá optar por escolher três ou quatro candeeiros em gaiola todos iguais ou de diferentes tamanhos e formatos e suspendê-los todos a partir desse mesmo ponto, criando um dinâmico jogo de formas, luzes e sombras.

Grandes candeeiros de cúpulas metálicas, com ou sem ventoinha, serão sempre uma escolha segura para um look mais sóbrio e sofisticado.

Decoração de parede vintage

Quando se trata de cobrir as paredes grandes e frias da sala de estar, uma solução rápida é adicionar alguma arte vintage, como grandes telas impressas ou relógios com ou sem as engrenagens às vista. A utilização de plantas também funciona muito bem. Todos estes elementos irão adicionar pontos extra de interesse visual, evitando que o espaço pareça monótono e vazio.

Encontre inspiração na hôma Happy Home Living e explore as muitas soluções que este estilo tão icónico e cheio de história tem para lhe oferecer.