Resultante de um misto de culturas, este é um estilo eclético que pode ter uma de base minimal oriunda do estilo japonês, que transmite tranquilidade e equilíbrio ou um ambiente vibrante e colorido de inspiração indiano ou marroquina.

Objetos de madeira, usados pelos povos africanos, esculturas em forma de buda ou elefantes são um must have das peças decorativas deste estilo. Nas paredes podemos ver bonitas decorações de tons neutros em talha e em macramê e encontrar quadros de animais selvagens que partilham espaço com os famosos chapéus juju.

A hôma Happy Home Living vai dar-lhe a conhecer este estilo multicultural que é uma grande tendência na decoração.

Materiais naturais e artesanais

A escolha dos materiais é bastante importante na altura de criar um estilo e este não é exceção. Aqui recai em materiais naturais, como as madeiras, os bambus e as fibras vegetais, trabalhadas de forma artesanal.

O bambu é um dos elementos-chave e aparece muito no mobiliário coordenado com palhinhas na cor natural.

O vime, rattan e as fibras naturais podem ser vistas em tapetes de diversas formas, destacando-se os redondos, cestos, banquinhos e mesas de apoio.

A natureza está muito presente nestes espaços, quer nos materiais quer nas plantas que se destacam em vasos e cestos decorativos com motivos tribais.

Os biombos são outra das peças que se destacam nesta decoração. Servem para fazer a separação de espaços, criando zonas mais intimistas, ou apenas como peças decorativas num pequeno cenário criado para dar ênfase ao estilo.

Os tecidos do mundo

Embora se encontrem opções lisas, os estampados são a alma deste estilo, onde os padrões marcantes e tecidos texturados se destacam. Com motivos tribais, animal print, geométricos e exóticos, de cores neutras ou vibrantes estes têxteis contam a história de cada local.

Neste estilo podemos encontrar tecidos inspirados no africano Kente, feito de tiras de seda entrelaçadas, os Bakuba, onde a principal matéria prima é a ráfia, as sedas indianas e os seus tecidos de técnica Batik, ou os seus tecidos com fios em prata e ouro, sempre de cores fortes.

Mais marcantes ainda são os padrões de raízes asiáticas, onde se destacam lanternas orientais, gueixas, dragões e samurais, e os de raízes latinas, com os seus motivos de inspiração inca e maia ou as caveiras mexicanas.

Cores vibrantes

As cores variam segundo a influência predominante de cada cultura: a chinesa é pautada por vermelhos pretos e dourados enquanto a japonesa pelos tranquilos beges, cinzas e pretos, que permitem espaços mais tranquilos. Na Malásia, Índia e Tailândia destacam-se os tons vibrantes e de grande contraste, como o verde jade, roxo e turquesa.

Os tons terrosos e os amarelos, símbolos de riqueza e prosperidade, são predominantes na vertente africana e das referências indígenas. Da América Latina aparecem os encarnados e verdes tão característicos do México.

Estas cores podem ser usadas em acessórios como mantas e almofadas ou nas próprias paredes.

Iluminação

A iluminação é feita com candeeiros de ráfia e fibras vegetais, que tornam o ambiente acolher e projetam sombras divertidas. Já as lanternas tailandesas são uma excelente opção para uma iluminação ambiente e acolhedora.

Os candeeiros de madrepérola são bastante vistos nestas decorações, em especial nas asiáticas.

Na vertente africana destaca-se a iluminação marroquina, exuberante a nível decorativo e bastante ténue a nível de intensidade, com as suas lanternas de teto em metal.

