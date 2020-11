Novembro à porta, geada na horta, lá diz o provérbio. Devido à ameaça das primeiras geadas, é necessário proteger as culturas, as fruteiras e as plantas mais sensíveis, como é o caso das estrelícias, dos brincos-de-princesa, das begónias e dos maracujás, do frio com cobertura de solo, casca de pinheiro, estilha de madeira ou palha. Esta é também uma altura indicada para semear, plantar e dividir hortícolas, para além das aromáticas e das flores ornamentais.

Limpar de folhas e flores velhas as plantas anuais de cores variadas, como é o caso dos amores-perfeitos, é outra das tarefas a considerar nesta altura, tal como escarificar e fertilizar o relvado para eliminar as partes secas e ressemear. As plantas bolbosas próprias da época, como as açucenas, as anémonas, as aurículas, as fritilárias, os narcisos, os ranúnculos e as tulipas também devem ser plantadas agora. Confira, de seguida, a lista de trabalhos a empreender!