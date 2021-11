Tal como na beleza, também no jardim existem truques e gestos que funcionam como verdadeiras mezinhas, potenciando o crescimento e o desenvolvimento saudável das variedades botânicas que cultiva. Indicamos-lhe de seguida três, muito fáceis de implementar, a que pode recorrer para combater pragas e/ou melhorar a qualidade do solo. Veja também a galeria de imagens com o que fazer no jardim em novembro.

1. Chá de cebola contra os fungos

As suas plantas sofrem de ferrugem, míldio ou outra doença fúngica? Prepare uma infusão com 75 gramas de cebola picada e 10 litros de água e aplique nas plantas. Este caldo também reduz as pragas de ácaros. Qual o segredo do êxito? A alta concentração de enxofre na cebola. Não deve diluir o preparado e pode também fazer aplicações no solo.

2. Camas com ramos de coníferas

Sobraram ramos da poda dos abetos ou dos cipestres? Utilize-os para proteger as plantas do frio. Aproveite apenas as que não têm pragas nem doenças para evitar contágios. Esta vegetação, disposta em jeito de manta sobre o solo e por cima das plantas, mantém-nas quentes.

3. Plante valeriana para melhorar o solo

Plantar valeriana, batizada cientificamente Valeriana officinalis, traz duplo benefício. Por um lado, proporciona estupendas telas de fundo nos maciços graças aos seus vistosos raminhos de flores rosas ou brancas. Por outro, estimula a atividade das lagartas, melhorando a qualidade do terreno.

Coloque a planta ao sol ou em sol/sombra e mantenha o solo húmido. Se a usar com fins medicinais, corte as flores para que as propriedades se armazenem nas raízes. Quando terminar a floração, desenterre rizomas e raízes, corte-os em rodelas e coloque a secar.

Texto: Pedro Rau (engenheiro hortofrutícola)