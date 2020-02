Em tempo de frio, chuvas e geadas, ir para o jardim, para a horta ou para o pomar não é das coisas que mais apetece. Ainda assim, nesta fase do ano, há muito para fazer. Em fevereiro, além de proteger as plantas mais sensíveis das intempéries, colocando uma cobertura no solo, deve prosseguir com a poda de árvores e arbustos. É também boa altura para plantar bolbos, rizomas e sementes que irão, depois, florir na primavera.

Efetuar estacaria a partir das podas de inverno é outra das tarefas a empreender. Na horta, é preciso proteger as hortícolas mais sensíveis com mulching, uma cobertura de solo que pode ser feita com palha, casca de pinheiro e/ou uma camada de folhas secas, assim como preparar as camas quentes para semear pimentos, tomateiros e beringelas, além de outros trabalhos que pode ver na galeria de imagens que se segue.