Desta forma, plantadas junto dos abrigos de jardim ou das pérgolas, as plantas sofrem menos os rigores do inverno, porque aquelas estruturas funcionam como filtros naturais contra o vento. De qualquer forma, para que o frio não faça estragos consideráveis no seu jardim, opte por espécies autóctones da sua zona, mais resistentes a tudo, incluindo a seca, o clima, os solos, as pragas e as doenças.

3. Privilegie o pavimento em madeira

O pavimento com tábuas de madeira é uma alternativa aos solos de lajes de barro ou pedra nas zonas de geadas fortes. A madeira natural garante conforto e decoração seja qual for o local em que seja instalada. O único inconveniente é a sua resistência, muito menor, por exemplo, à pedra. Utilize madeira resistente ao apodrecimento, como a de pinho, e envernize pelo menos uma vez por ano antes do inverno.

4. Invista numa casa a norte com o jardim a sul

Se tem um terreno e pretende construir uma casa pense na sua orientação, assim como na do jardim, para evitar problemas em caso de calor ou frio intensos. A casa pode proteger do frio uma grande área do jardim, pelo que deve ficar na zona mais fria, a norte. Para que o jardim sofra menos os rigores climatéricos, instale-o orientado a Sul, até porque necessita do máximo número de horas possíveis de sol.