Cada produto da Glammfire é único e na sua concepção, a exigência, a eficácia e o compromisso com o ambiente estão presentes nos detalhes. Vistas como o coração do lar, estas lareiras exclusivas encaixam-se em qualquer estilo de vida.

Desenhadas e manufacturadas em Monção, são meticulosamente criadas com materiais premium, como é o caso do aço inoxidável ou do aço corten enferrujado, lacados, revestimentos de titânio, sendo ainda utilizadas madeiras como o ébano, pele, tecido de exterior resistente às intempéries, cobre oxidado, vidro temperado ou pedras naturais.

A contínua reinvenção da sua produção, ao nível estético e técnico, repensa a forma como produz novos produtos exclusivos e como usa diferentes materiais premium para moldar a magia do fogo.

Reconhecida pela inovação, exclusividade, excelência, rigor, qualidade e talento, o trabalho da marca tem sido distinguido ao longo dos seus 13 anos de existência. Em 2017 foi atribuído um Design Award à Kivo Tabletop, uma pequena lareira de mesa.

Na Glammfire o luxo anda de mãos dadas com o design e artesanato, criando lareiras personalizadas em biotenol, eléctricas, de mesa, fire pits, churrasqueiras e aquecedores de exterior a gás.

Dicas para tirar partido da sua lareira durante todo o ano

Sabia que as lareiras tanto podem ser usadas no inverno como no verão? A evolução tecnológica fez aparecer muitos tipos de lareiras que, através do seu design na época em que não estão em utilização, mantêm a sua função decorativa em determinado espaço.

É importante dar outra utilidade a estas estruturas, sendo que uma das funções que lhe pode atribuir é, por exemplo, a de suporte para arranjos florais caso esta for aberta ou vazada.



Pense também nas lareiras de jardim que pode transformar numa floreira ao receber aquele vaso mais raso com flores, tornando-se num apontamento de pormenor que vai, com toda a certeza, ser muito apreciado por todos.

