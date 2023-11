É verdade, começou o que é, para muitos, a época mais especial do ano. Um pouco por todo o lado, as luzes de Natal começam a iluminar as ruas e as montras enchem-se de propostas de decoração. Espreite as sugestões que temos para si e deixe-se levar pelo espírito natalício.

Aproveite aquilo que já tem em casa

Dos móveis às cápsulas de café, das meias às escadas de madeira, enfeitar a casa no Natal não precisa de ser caro nem um bicho de sete cabeças. Aproveite o que tem em casa e dê asas à sua criatividade.

Dê uma oportunidade às decorações menos tradicionais

Se está com vontade de arriscar em algo diferente este ano, ou se prefere fugir dos formatos de árvore de Natal mais convencionais, são várias as opções de onde pode retirar inspiração.

Decoração em modo calendário do advento

Os calendários do advento parecem estar na moda e podem ser uma alternativa para tornar a época natalícia ainda mais especial.