Em estilo romântico “flower love”

Os dias mais longos e as temperaturas amenas fazem da primavera uma estação de mudança. É nesta altura do ano que dá vontade de guardar tudo o que lembra o frio ou que já não faz falta e trazer para dentro de casa a leveza da época que vai fazer com que se aproveite melhor os dias que aí vêm.

Junto com a estação das flores, chegam também, ideias inspiradoras para colocarmos em prática na decoração da nossa casa e entrarmos no clima desta deliciosa estação. Uma casa em tons mais claros, padrões florais e mobiliário em madeira e fibras naturais, é certamente mais leve e relaxante e com algumas mudanças, podemos transformá-la e torná-la mais adequada a esta época.

A pensar nisso, reunimos algumas ideias e inspirações para a sua casa, para se preparar e dar as boas-vindas à tranquilidade da primavera com uma decoração de estilo romântico que evidencia a feminilidade e autenticidade, para que fique inspirado e queira começar hoje mesmo. Siga todas estas propostas disponíveis em hôma Happy Home Living.

Inspiração romântica

O otimismo é a palavra de ordem na decoração da sua casa para a nova estação. As cores e padrões trazem-nos alegria e calor, ao passo que a inspiração na natureza nos dá tranquilidade. A energia circula à nossa volta.

Uma decoração romântica é sinônimo de ambientes íntimos, serenos e elegantes e deve ser quente, natural, poética e autêntica, tornando os espaços mais convidativos e aconchegantes.

créditos: hôma

Ao nos inspirarmos na natureza, apostamos num regresso ao básico. Tal traduz-se na utilização de materiais naturais e ecológicos com a mistura de madeira, palhinha, bambu, juta e vime, entre muitos outros.

Uma ode à sensibilidade na qual tons naturais e as tonalidades de verdes misturadas com cores mais quentes tornam o espaço doce e vibrante. Com muitas flores e tons delicados, este é um estilo associado ao feminino.

Quando o assunto é a escolha dos móveis, dê preferência aos traços curvos, pés arredondados e peças trabalhadas. As mesas redondas e ovais podem estar presentes, assim como poltronas e bancos forrados a tecido.

créditos: hôma

O mobiliário mais utilizado para criar ambientes no estilo romântico são em madeira natural ou pintados a branco ou cru.

A beleza e delicadeza das formas, as texturas, os padrões e as cores transportam-nos para um ambiente doce, bucólico e cheio de harmonia.

créditos: hôma

Branco e tons pastel

Trazer outras cores para dentro de casa é uma boa forma para se preparar para a nova estação e as diferentes tendências de cor vêm dar vida aos nossos espaços de vivência.

Os tons terra prevalecem na escolha de cores para uma decoração romântica e podem ser combinados com branco, bege ou marfim, trazendo harmonia para a casa. Por outro lado, abra alas às cores pastel para sublinhar a leveza e a positividade.

créditos: hôma

Escolha tons de verde para integrar na sua paleta de cores e combine-os com outros tons como os rosas, os ocres e os tons terracota.

Em pequenos detalhes ou em diversas combinações, estas cores invadem a sua casa desde o interior até ao seu jardim.

Padrões florais e vegetais

Num estilo romântico, não há como não falar do tema floral e esta é uma das suas principais características, com padrões apaixonantes que invadem os nossos espaços.

Os estampados florais trazem alegria e movimento aos ambientes e a diversidade de escolha é imensa, transportando o jardim para dentro de casa.

Mas é preciso ter bom senso para não exagerar. A mescla de muitos padrões diferentes pode deixar o ambiente visualmente muito confuso, por isso, deve ter algum cuidado na escolha e intercalar com alguns tecidos lisos para conseguir a harmonia pretendida.

créditos: hôma

As almofadas são uma ótima alternativa para mudar a decoração. Troque as capas das suas almofadas por modelos com cores mais suaves, primaveris e com detalhes da natureza. Escolha peças com pormenores especiais como franjas e bordados.

créditos: hôma

Outros elementos têxteis podem também ser contemplados com a decoração romântica. Para permitir que a luz do sol entre nos ambientes, as janelas podem ganhar uma nova roupagem mais leve e clara, criando espaços mais aconchegantes. O uso da luz natural é uma das principais características do estilo romântico, por isso use cortinados leves para filtrar de forma delicada a luz exterior. Aposte em tecidos como o linho, o algodão bordado e o voile.

créditos: hôma

Floresta urbana

A tendência da natureza lança a sua luz sobre as nossas casas. Além da presença dos estampados florais, a vegetação natural, seja por meio de vasos com plantas de grande porte ou através de pequenos apontamentos com plantas pequenas e arranjos de flores, é uma marca que deve estar ainda mais presente dentro das nossas casas.

Naturalmente, nesta altura do ano as plantas estão bem mais viçosas, coloridas e podem dar muito charme à decoração de sua casa e o seu cheiro e textura conseguem trazer mais autenticidade ao seu ambiente.

créditos: hôma

Mas não precisa transformar sua casa num jardim botânico, faça uma boa mescla entre o verde e o colorido. O importante é ter criatividade e procurar as espécies e tamanhos que combinem e funcionem em cada espaço. Em ambientes com uma decoração mais neutra é mais fácil brincar com as cores das flores, já em espaços com tons vibrantes, o ideal é apostar em espécies neutras.

créditos: hôma

Para criar os arranjos florais, deve ficar atento aos tons escolhidos e avaliar as condições do ambiente em relação à ventilação e à intensidade do sol e sombra, para escolher as espécies certas.

Na varanda, num terraço, jardim ou dentro de casa, entre na tendência das flores, enchendo a casa de plantas e criando um refúgio particular.

Romântico em todos os pormenores

Na hora das refeições, as cores e estampados florais também entram em cena e definem o clima romântico do ambiente.

créditos: hôma

Os utensílios de mesa também podem ser usados para reforçar o estilo. Uma escolha muito agradável para a composição do seu ambiente é usar louças femininas e os desenhos florais são extremamente bem-vindos, assim como, uma mistura de vidros coloridos lisos ou com relevo e cerâmicas trabalhadas.

Com todas estas sugestões, não há como não gostar desta tendência romântica, tão autêntica e rica. Siga todas as sugestões disponíveis em hôma Happy Home Living.