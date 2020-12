Dicas originais e criativas para a sua decoração de Natal

Desengane-se! Não é preciso gastar rios de dinheiro para decorar a casa para esta época festiva. Muitas das vezes, com as coisas que temos em casa, combinadas com os objetos certos, podem ser criadas decorações originais e económicas. E também muito ecológicas! Pretende uma decoração natalícia elegante e atual? Utilize elementos decorativos com uma só cor! Dentro da palete de cores, entre o dourado, o prateado, o verde e o vermelho, a imaginação é o limite.

Diversifique também em termos de peças, misturando velas, bolas e estrelas, por exemplo, mas todas da mesma cor para criar um efeito estético atualmente muito em voga. Esta condição é válida para toda a decoração. E, para além da sala de estar, onde habitualmente é montada a árvore, quais são as outras divisões que devem ser decoradas? Pode concentrar a decoração de Natal numa única divisão, como a maioria das pessoas tende habitualmente a fazer.

Nesse caso, se optar por essa solução, a sala de estar e/ou de jantar, é a mais adequada. Mas também poderá optar por enfeitar toda a casa, adicionando pequenos apontamentos natalícios em qualquer divisão. Na casa de banho ou na cozinha, por exemplo, pode usar têxteis natalícios, imanes ou peças decorativas alusivas ao Natal. As crianças também podem dar asas à imaginação e decorar os seus quartos, importando o espírito natalício para o seu espaço.

A versatilidade das coroas de Natal

Para dar as boas-vindas à época de Advento e antecipar toda a decoração do seu lar, pendure uma coroa de Natal na porta de entrada. A partir do dia 15 de novembro, já o pode fazer, ainda que o ideal é pendurá-la apenas no fim desse mês ou até mesmo no início de dezembro. Comprada ou feita por si, redonda ou oval, com galhos de pinheiro ou ramos secos, com apontamentos de vermelho, dourado ou prateado ou outras cores, as hipóteses são muitas.

Pode comprá-las ou fazê-las com ou sem fitas, com bolas, com botões ou até novelos de lã… Nas redes sociais, são inúmeras as ideias partilhadas pelos cibernautas, muitas delas acompanhadas de vídeos explicativos. A verdade é que provavelmente vai contagiar todos os vizinhos, levando-os a fazer o mesmo! Se gosta de trabalhos manuais e até tem jeito para este tipo de atividades, veja o que precisa para fazer uma coroa de Natal com ramos e pinhas.

Decorar as paredes

Pode optar por decorar as paredes com as tradicionais decorações de natal. Também aqui pode recorrer a fitas ou bolas ou até a postais de Natal. Também poderá optar por motivos decorativos em vinil autocolante removível, muito práticos e que conferem uma ambiência diferente ao espaço, que encontra à venda online. Veja também a galeria de imagens com ideias de decoração natalícia, onde encontra soluções originais que podem servir de inspiração.

Árvores de Natal decorativas

Se não pretende limitar a decoração natalícia à sala, opte por decorar o aparador, o móvel de apoio ou as prateleiras da sua casa, com pequenas árvores de natal recicláveis, feitas a partir de uma revista, darão um toque pessoal e original à sua decoração. Os arranjos natalícios, que pode adquirir ou fabricar manualmente, são sempre uma boa opção. As tradicionais velas com as flores típicas da época, as poinsettias, um clássico natalício, resultam sempre. Pode também recorrer a uma taça em vidro com bolas de Natal ou, simplesmente, fazer uma composição com motivos natalícios, à semelhança do que fazem muitos. Tanto um como outro darão um toque moderno e natalício ao seu lar e, mais uma vez, também aqui, a imaginação é o limite. Uma forma original e simples de compor a decoração é utilizar galhos secos e pintá-los e decorá-los com motivos alusivos à época, conferindo frescura e leveza à decoração.

A decoração da lareira