Deixar-se influenciar significa abrir portas para novas experiências que, até então, viviam adormecidas. A ousadia de cruzar fronteiras pode trazer excelentes resultados, seja na moda, no seu estilo pessoal ou na decoração de sua casa, conseguindo uma composição única que tem conquistado muitos adeptos nos últimos anos.

Esta temática a que chamámos “Warm Land” é composta por uma mistura eclética de lembranças, de desejos e estilos que, juntos, combinam num diálogo perfeito. Seja através da paixão pelos caprichos orientais, pela arte tribal africana ou pelo requinte das cores indianas, não há nada melhor que esta tendência étnica para se inspirar no mundo inteiro.

Se adora elementos decorativos como a madeira, os tecidos com tramas de fibras naturais, estampados que remetem a desenhos de etnias e uma gama de cores que retrata a cultura de uma determinada região, uma decoração no estilo étnico pode ser uma excelente opção.

Selecionámos alguns ambientes e peças para que se possa inspirar a inserir elementos temáticos que confiram estilo à sua decoração.

Aproveite esta viagem e siga todas estas propostas disponíveis em hôma Happy Home Living.

Influências étnicas

Caracterizado pela riqueza e mistura de culturas, deixar o estilo étnico invadir a sua casa, é viajar e cruzar as fronteiras do mundo, deixando-se levar por referências decorativas oriundas da Ásia, de Africa ou da América, que resultam numa mistura única.

O estilo étnico distingue-se pela riqueza de influências, baseado na cultura de outros países e povos e é ideal para os amantes do exotismo e das viagens culturais, pois num ambiente moderno podemos introduzir e combinar objetos representativos de várias etnias.

créditos: hôma

É caracterizado por ser caloroso, autêntico, acolhedor e intenso. Utiliza as formas ingénuas e puras da madeira natural, a naturalidade das pedras ou do barro e a riqueza de materiais artesanais como o vime, o bambu, a ráfia e outras fibras vegetais.

Quanto aos têxteis, sendo que o linho, o algodão e a lã são os que mais se destacam, tecidos como o veludo e a seda também podem ser utilizados. Com técnicas artesanais, todas estas matérias primas são trabalhadas de uma forma única e especial.

Se quer dar um toque étnico à sua casa, não podem também faltar alguns móveis neste estilo. Lembre-se de prestar atenção aos materiais e cores ao escolhê-los. Os bons materiais naturais como o vime, a palhinha, a ráfia e o bambu merecem um lugar de destaque. Aplicados em móveis com linhas e design modernos, estes materiais são funcionais e versáteis dentro ou fora de casa e dão um cunho natural à decoração.

créditos: hôma

Peças decorativas e funcionais como cestos são alguns dos elementos artesanais mais característicos de qualquer cultura e as fibras naturais são os materiais mais utilizados para a confeção de todo o tipo de cestaria.

créditos: hôma

O ideal é combinar todas estas tendências evitando sobrecargas e criar um espaço único que transmita multiculturismo, fazendo da sua casa um lugar emblemático, com personalidade e essência cultural.

créditos: hôma

Para compor um estilo étnico em sua casa, basta trazer um pouco do mundo para junto de si, apostar em lembranças de viagens e compor um espaço completamente pluralizado, com peças que dialogam entre si de uma forma harmoniosa e equilibrada.

A mistura de culturas

Criar um interior com influências multiculturais de diversos países pode parecer desafiador e por isso, ao compor uma decoração étnica deve primeiro escolher a cultura com que mais se identifica e utilizar as cores, as texturas e os elementos predominantes dessa mesma cultura. Os tons terrosos, por exemplo, são marcas da cultura africana e também das referências indígenas.

créditos: hôma

Estampados em cores terra que remetem à natureza, seja em almofadas, em peças de tapeçaria ou até nos móveis contribuem para criar uma atmosfera étnica inspirada em África.

Os móveis e acessórios feitos a partir de fibras naturais aquecem os ambientes e criam espaços que abraçam quem deles se aproximam, aumentando a sensação de conforto.

créditos: hôma

Se, por sua vez, estiver rendido ao charme oriental com o requinte, a elegância e a beleza trazida pelas referências das culturas asiáticas orientais poderá arriscar em móveis pintados e cores mais fortes e algumas peças são também marcadas pela combinação da madeira bruta com o metal.

O étnico oriental mantém a conexão espiritual contemplando a decoração com uma alma mística, cuja impressão que provoca vai além da beleza de um cenário agradável. Os objetos evocam espiritualidade e transformam os ambientes.

Outra característica são os fios brilhantes, em prata ou ouro, que contrastam com a pureza dos tecidos. A composição harmoniosa de diferentes estampados e texturas, sempre em cores mais fortes, é a marca de uma decoração étnica inspirada no oriente.

Valorize a memória e cultura de cada povo de uma forma divertida e interessante ao compor a sua decoração étnica e incorpore peças trazidas na mala de viagem de diferentes paragens.

A gama de cores

créditos: hôma

Os tons naturais como o branco e o marfim usados como base são sempre os verdadeiros protagonistas, destacando-se depois as cores quentes e terrosas como os ocres, os cinzas e os rosas velho.

Estes são os tons perfeitos para criar uma harmonia étnica no conjunto e conseguir um espaço equilibrado e com atitude, ideal para relaxar.

As texturas são bem-vindas

A presença de texturas é um elemento essencial numa decoração étnica.

Com formas ingénuas e artesanais com o que de mais puro existe, aposte na utilização de materiais naturais e ecológicos com a mistura da madeira, palhinha, ráfia, bambu e vime, entre muitos outros, e o ambiente ficará sofisticado e cheio de personalidade.

créditos: hôma

Nos têxteis use o linho, o algodão e a lã com desenhos étnicos inspirados em tecelagens e pinturas aborígenes numa alusão ao pontilhismo ou ainda, tecidos bordados à mão, com técnicas próprias de uma certa região. Estes elementos podem estar presentes em tapetes, almofadas, poufs e mantas.

créditos: hôma

O trabalho artesanal em todos estes materiais, é, sem dúvida, um importante elo entre a estética e a essência que fazem as peças dar um novo sentido ao espaço e convertê-lo num lugar ideal para desligar do barulho e se interiorizar.

É possível explorar formas, texturas e cores para um ambiente de sonho.

Os pequenos detalhes

Objetos e acessórios, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na decoração e falam claramente sobre cultura e regionalismo.

créditos: hôma

Escolha cestos em palhinha, vasos e jarras em cerâmica com pintura manual ou ornamentados, e pequenas esculturas ou objetos interessantes oriundos de outras paragens, que possam ser dispostos em composições sobre uma mesa de apoio ou de centro, no aparador, numa estante ou numa prateleira. Essa mistura de referências vai transportar para dentro de sua casa um estilo étnico e muito plural.

Com imaginação e bom senso é possível renovar o visual da casa, atualizar os ambientes e conferir-lhes o estilo que tanto procurava.

Explore a sua criatividade e verá que com a introdução de alguns elementos poderá criar composições estéticas que refletem esta tendência étnica.

Inspire-se com todas estas propostas e siga as sugestões disponíveis em hôma Happy Home Living.