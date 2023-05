Dê uma reviravolta nos espaços que habita. Espreite as novidades em revestimentos que chegaram com a primavera

Há números que nos falam com grande eloquência. Os três que de seguida aqui lhe apresentamos dizem de sua justiça de uma empresa que há mais de cem anos se afirma como uma especialista mundial em pavimentos flexíveis e revestimentos de parede resilientes. Diariamente, mais de 100 milhões de pacientes são tratados em espaços que receberam pavimentos Gerflor para o setor da saúde. Também todos os dias, 600 milhões de pessoas, à escala global, viajam sobre pavimentos Gerflor em transportes. No mesmo período de tempo, seis milhões de crianças desfrutam dos benefícios dos pavimentos desportivos da Gerflor TaraflexR. Como percebemos pelo trio de exemplos aqui dados, os números são superlativos quando nos referimos a um grupo empresarial que cria, fabrica e comercializa os seus produtos em mais de 100 países. Para além da sua dimensão qualitativa, os números ganham um valor quantitativo quando sabemos que significam bem-estar para as pessoas e atenção para com o ambiente.

créditos: Joao Morgado - Architecture Photography

Um bem-estar que se traduz nos espaços onde convivemos e coabitamos. No caso do Grupo Gerflor, as soluções de pavimentos e revestimentos alargam-se a setores como casa, residencial, saúde, retalho, industria, desporto, educação, hotéis, escritórios e transportes. No que toca à sustentabilidade, num mundo que procura e carece de soluções que mitiguem as alterações climáticas, há, entre outras questões, que colocar o foco na reciclagem. A Gerflor utiliza materiais reciclados em todas as suas gamas de produtos que contam níveis muito baixos de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) e emitem 40 vezes menos emissões do que os aceites pelos regulamentos mais rigorosos.

Qualidades que, esta primavera, se materializam em duas novidades com a assinatura Gerlflor Iberia, uma para o segmento doméstico, outra para o dos serviços, ambas traduzidas em novos revestimentos em vinil.

Novidades com nome: o Taralay Impression, um relançamento, e o Revela, um lançamento. Porque há que lhes perceber as vantagens e qualidades, eis sumariamente o que podemos esperar destes revestimentos que se juntam a um portefólio com mais de 25 produtos diferentes (ver caixa).

Taralay Impression. Gerflor

Compromisso com o desenvolvimento técnico, sustentabilidade e bem-estar

No que toca ao Taralay Impression, um pavimento comercial em rolos para elevado tráfego, importa destacar as qualidades deste revestimento, nas suas dimensões técnica, sustentável e design. Vamos por partes. No que toca às inovações técnicas, sublinhe-se as duas camadas de fibra de vidro. Estas, conferem ao pavimento estabilidade bidimensional, uma resistência melhorada à expansão. Acresce, uma solução melhorada de manutenção, durabilidade e higiene com o tratamento de superfície Protecsol2 (superfície antiviral e antibacteriana).

Olhemos agora, para a questão da sustentabilidade. O Taralay Impression conta com uma nova solução, sem utilização de cola e com 25% de conteúdo reciclado no seu fabrico. Junta-se-lhe uma garantia, a de que terminada a sua vida útil, é facilmente removido e pode ser reciclado.

Num mundo onde também importa a forma como olhamos e para onde olhamos, há a reter que o pavimento Taralay Impression apresenta uma grande variedade de cores, acabamentos e texturas, como madeira, mineral, têxtil, gráfico e fantasia.

A Gerflor tem mais de 25 categorias de produtos diferentes, incluindo Mipolam SymbiozTM, o primeiro pavimento homogéneo cujo componente plastificante é 100% de origem biológica; Mipolam Biocontrol, o único pavimento que cumpre as normas ambientais para salas limpas; Dry-TexTM, um sistema de instalação que oferece soluções contra a humidade do subsolo; ripas autoportantes com sistemas click para uma instalação fácil e rápida sem adesivos ou Texline, tela têxtil inovadora que garante conforto e fácil instalação em superfícies irregulares, entre outros.

O pavimento conta com duas linhas concebidas para cobrir todas as necessidades de aplicação: Compacto (ideal para circulação, cargas rolantes e tráfego intenso) e Acústico (melhor desempenho acústico). Cada uma destas linhas está disponível em duas versões de instalação (sistema tradicional de colagem e sistema de instalação autoportante chamado HOP ou Looselay).

Uma reviravolta na conceção e design dos nossos espaços domésticos

Do setor dos serviços, para o doméstico, ou seja, os espaços que habitamos diariamente, o revestimento Revela integra uma coleção de azulejos de parede sólidos de encaixe, feitos de material vinílico, que vem dar uma reviravolta total à conceção do design especialmente em cozinhas, casas de banho, mas também caves, garagens ou outras áreas interiores da casa.

Revela. créditos: Gerflor

Porque o gosto é uma questão muito pessoal, esta solução conta com um catálogo de acabamentos e texturas com mais de 32 referências, 16 cores e azulejos em dois formatos e tamanhos (65x37,5cm e 260x90cm). Uma oferta que se adapta às tendências atuais e aos desenhos mais vanguardistas para estes espaços. Os designs incluem acabamentos que evocam materiais nobres, como madeira ou pedra, e outras fantasias para dar livre curso à criatividade de designers e decoradores de interiores.

Revela. créditos: Gerflor

Como em tudo, há que sublinhas as vantagens. No caso do Revela, não lhe faltam atributos para se tornar uma escolha sem mácula: conta com grande estabilidade, devido à tecnologia patenteada RCB® (Rigid Core Board), apresenta elevada resistência à água e humidade. Os ladrilhos são feitos de placas impermeáveis que também são resistentes aos raios ultravioletas. São também de fácil manutenção e podem ser facilmente instaladas (por colagem, pregagem ou grampeamento) sobre as velhas placas sem que estas se soltem e sem necessidade de longos tempos de secagem ou enchimento. Uma vez colocada, a parede fica com o aspeto natural de uma parede de ladrilhos verdadeira, sem os inconvenientes das paredes de ladrilhos, tais como a acumulação de sujidade entre as juntas.

Revela. créditos: Gerflor

E, caso queira experimentar em primeira mão a adaptabilidade destes revestimentos a diferentes espaços, pode usar o simulador que encontra no site da Gerflor. Uma página que também se apresenta rica em sugestões e dicas para diferentes espaços e contextos.